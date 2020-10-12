內地客1700萬蝕讓上水歌賦嶺洋房　呎價不足9500元貼近同區公屋

新界區大型洋房屋苑再錄勁蝕個案。上水歌賦嶺銀杏徑雙號洋房，實用面積1,798平方呎，以1,700萬元沽出，成交呎價約9,455元，創屋苑呎價新低紀錄，甚至比上水的公屋呎價還要低。

持貨8年料實蝕約840萬

原業主於2012年以2,420.8萬元購入上址物業，即持貨逾8年，帳面蝕讓720.8萬元，物業期內貶值近30%。若連同購入時繳交的稅款及是次易手的佣金費用，預計實際蝕讓約840萬元。原業主登記名稱為普通話拼音，據知為一內地人士。

此外，原業主在2018年11月曾把上述物業抵押予一間財務機構，借款額高達5,000萬元。

據中原數據資料，本月初同區公屋天平邨天怡樓1座一個中層單位，實用面積381方呎，以自由市場價360萬元售出，成交呎價約9,449元，反映上述洋房成交呎價較公屋價更低。

天巒業主持貨10年蝕近380萬

此外，同區另一洋房項目天巒亦錄蝕讓，涉及為加倫大道單號屋，面積約1,587平方呎，三房三套間隔，原叫價2,000萬元，日前以1,820萬元易手，呎價約11,468元，減價180萬元或約9%。

利嘉閣地產助理分區經理林偉明表示，原業主在2010年10月以約2,199.9萬元購入上述單位，持貨約10年，現轉手帳面蝕讓約379.9萬元或17%。天巒今年錄得7宗成交，全部均蝕讓離場。