銅鑼灣街舖大洗牌　口罩商戶10萬短租全球最貴羅素街

疫情持續，零售市道慘淡，旺區街舖亦進行「大洗牌」，不少大型連鎖商戶撤離核心消費區，造就承租力較低的民生商戶有機會進駐優質地段。《香港01》記者本月上旬直擊銅鑼灣四條主要街道，包括駱克道、東角道、怡和街及羅素街，發現有多達13間短租舖位，且有別過往由手機配件、散貨場等主導短租舖的局面，今年售賣口罩及防疫用品的商戶「異軍突起」，進駐全球最貴一線街道。

每月租金收入由65萬縮至10萬

銅鑼灣羅素街曾多次成為全球舖租最貴的地段，高峰期時，街內舖位每月平均呎租曾達1,948元，個別舖位更高達3,000元一呎。不過市況逆轉，名牌奢侈品商戶紛紛撤出羅素街，換來多達4間吉舖淪為短租舖位，其中兩間更由售賣口罩的專門店承租。

如羅素街60號地下B舖，現由盾牌COVID防疫產品中心短租，其負責人林先生指，集團過去一直在粉嶺區的工商廈營運，今次為首度進駐銅鑼灣的旺區地舖，暫已租用約一個月。他認為，目前口罩已經變成生活必需品，雖然疫情稍有放緩，但部分市民會儲存約兩至三個月的口罩量，「呢類產品唔會冇生意，暫時生意額啱啱好夠畀租。」

據悉，上述舖位由「小巴大王」馬亞木持有，面積約1,100平方呎，現每月短租租金約10萬元，呎租跌穿100元。該舖位早前由藥房以每月約65萬元承租，惟今年4月份已遷出，現時長租叫租約55萬元。

口罩店每月6萬元進駐駱克道

此外，該舖位對面的羅素街59至61號麗園大廈地下B6號舖位，亦獲售賣口罩的專門店承租，舖位面積約480平方呎，每月短租租金約8萬元，呎租約167元。該舖位對上一宗租務亦是短租，由化妝品商戶以每月約10萬元短租。

該店舖一名不願上鏡的職員表示，「原本9月中開始喺羅素街開POP-UP STORE（限定店），不過就近日生意黎睇，市場對口罩需求冇咁大，供應量唔似之前咁緊張」。她又指，市民普遍已有足夠存貨，「而家啲客主要追求口罩有冇特別款式顏色。」

餘下一間售賣口罩的短租舖位個案，位於駱克道521號地舖，面積約1,000平方呎，每月短租租金約6萬元，僅為長租意向叫租30萬元的兩成。

代理：短租戶也難以支持舖市

喜來登旺鋪副董事總經理黃偉文認為，目前零售生意欠理想，大型零售商縮減規模，「長短租都唔會考慮」，故旺區主要街道的吉舖，便由售賣低價產品的商戶短租「頂下位」。不過他認為，目前核心區的舖位空置率處於高水平，短租戶進駐區內也難以支持舖市。

他預計，市場消費意欲疲弱，若香港一直未通關，估計吉舖數量會繼續上升，而低檔商戶短租個案也將會增加。