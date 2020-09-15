四大核心區街道空置率12.6%創新高　推算全港吉舖多達4000間

新冠肺炎疫情重挫舖位市埸。美聯工商舖指出，該行於7至8月份，統計四大核心區，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環合共221條街道，涉及7,525間舖位，當中有多達945個吉舖，空置率高達12.6%，創歷來新高水平，同時也較去年同期的空置率約6.5%，錄得接近1倍的升幅。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，受到疫情影響，四大核心區空置率激增至945間吉舖，較今年1至2月份的689間吉舖激增37%，而按年更大增96%，按地區劃分，銅鑼灣空置率更高見18%，冠絕各區。

該行又以上述最新的數據推算，估計現時全港各區共有最少4,000間街舖淪為丟空，若計及商場和樓上舖，全港吉舖數目相信會更高。

美聯旺舖董事盧展豪表示，未來半年舖市「超大型調整期」仍然持續，加上經濟環境不佳，失業率攀升，預計零售消費市道將會繼續受損。他預計，截至明年首季，上述空罝率將會再上升多1至2個百分點，屆時空置率將高達約14%。他又預料，今年全年舖位租售價維持跌40%至50%的預測，料最快明年才會有轉機。

對於零售市道持續疲弱，空置率處於高水平，美聯工商舖行政總裁黃漢成建議，商埸及舖位業主應提供各類租金減免的措施，如商場業主可免收底租，街舖則可減租3成至5成，為期半年，以協助租戶面對困難。

除了核心區空置情況嚴重，新界區也面對困境。陳浩璋表示，該行首度詳細地統計元朗區數據，區內空置率達7.6%，空置率較高的街道包括又新街，達7.9%，惟與核心區相比仍然屬較低的水平。