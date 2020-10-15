太古首度拆售太古城車位　指引價每個300萬　全數售出料套現6.9億

藍籌屋苑鰂魚涌太古城落成逾40年，太古地產（01972）首度拆售其車位，並率先推出第六期289個車位，以招標形式出售。據發展商的招標文件，私家車車位每個的指引價為300萬元，而電單車位指引價為15萬元。以此指引價推算，若第六期全數車位售出，料可套現逾6.9億元。

太古地產日前向太古城第六期的業主發出邀請信，分階段出售227個私家車車位及62個電單車車位，首批先出售32個私家車車位及4個電單車位，只限第六期青松閣、翠榕閣及綠楊閣業主購買，每份標書只限購其中一個車位及電單車位。據招標文件指，首批招標日期為即日至11月2日（周一）截標，並會在11月13日（周五）前公布結果。

料新買家回報約1.2厘

據招標文件，私家車車位每個的指引價為300萬元，電單車位為15萬元，按照首批招標總數36個車位計，料為集團套現9,660萬元。若整個第六期的車位售出，可望套現6.91億元。就會否推售其他期數的車位，太古地產日前指仍在審視中。假若集團把持有的逾3,800個太古城車位全數沽出，料可套現逾百億元。

參考現時太古城的車位月租大約3,000元至3,500元，以是次拆售車位指引價計，新買家回報率約為1.2厘，如扣除每月管理費，或有機會貼近1厘。而鄰近的另一大型屋苑康怡花園，近年車位成交價介乎約140萬至170萬元，相比之下，是次太古城車位的指引價較之高出七成至一倍不等。

拆售非核心資產 投資新商機

事實上，疫情衝擊下，太古集團除旗下國泰航空（00293）經營出現困難外，系內的太古地產租金收入亦受影響，同時，集團暫未有大型住宅項目可供出售，故太古亦表示，是次推售車位，符合集團出售部分非核心資產，以將資金投資於新商機及公司核心項目的發展策略。

而集團旗下位於灣仔的單幢住宅項目EIGHT STAR STREET，或於今季內推售，涉及37個住宅單位。