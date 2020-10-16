中原CCL受豪宅拖累　按周跌1.25%　止2周連升

撰文：黃皓琳
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中原城市領先指數CCL最新報175.83點，按周跌1.25%，終止2周連升。受到豪宅樓價波動拖累，CCL走勢回軟。CCL(中小型單位)報176.65點，按周跌0.84%，連續7周於177點上下窄幅爭持。CCL(大型單位)報171.55點，按周跌3.42%，終止2周連升。豪宅樓價波幅擴大，指數於171點到177點之間反覆。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報179.26點，按周跌0.62%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價持續一周升一周跌，兼連續7周於180點上下窄幅爭持，最高180.74點，最低179.26點。指數正在尋底，尋底成功的訊號有待確認，展望中秋後樓價可以重拾升軌。本周指數反映中秋節前一周的二手市況。
四區樓價兩區升 兩區跌
四區樓價連續三周兩區升兩區跌，走勢上各自尋底。港島CCL報186.57點，按周升1.89%，終止2周連跌。新界東CCL報188.96點，按周升0.30%，近6周企穩189點水平。九龍CCL報172.57點，按周跌1.49%，連升2周後回軟。新界西CCL報163.37點，按周跌2.82%，指數上周急升今周急跌，走勢反覆。
至於本周大圍新盤柏傲莊 I認購反應熱烈，對香港樓價的影響將會在2020年11月上旬公佈的CCL開始反映。