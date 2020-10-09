CCL連升兩周　中原：樓價有跡象已完成尋底

撰文：蔡偉南
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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報178.05點，按周升0.74%，連升兩周，如果下周沒有重返176點水平，即可確認樓價成功見底，展望中秋前後樓價可以重拾升軌。
他又指出，今周四大整體指數齊升，是近7周首次出現。如中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.38點，按周升0.38%，結束連續3周企穩179點。CCL(中小型單位)報178.14點，按周升0.50%，結束連續3周企穩177點。
CCL(大型單位)報177.63點，按周升2.01%，升幅為73周以來最大。豪宅樓價早前跌至172.85點後，連升2周共2.76%，走勢率先出現V型反彈。
分區方面，九龍CCL_Mass報175.17點，按周升0.34%，連升2周共1.27%。早前新界兩區率先尋底，今周九龍樓價亦跟隨其後，確認尋底成功。新界西CCL_Mass報168.10點，按周升2.43%，升幅為23周新高。港島CCL_Mass報183.11點，按周跌0.71%，連跌2周共1.45%，繼續尋底，但離底不遠。新界東CCL_Mass報188.40點，按周跌0.66%，連續3周企穩189點水平。