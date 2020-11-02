太古坊著重上班族身心健康　李頌妍：企業落戶非單睇租金因素

近年愈來愈多人重視工作環境，太古地產（1972）近年便以「藝術管理」手法管理區內10幢商廈、達650萬平方呎的商業樓面，太古坊總經理李頌妍接受本報訪問時表示，企業責任已不只限於硬件，太古坊除提供優質的辦公室外，亦注重可持續發展，照顧上班族的身心健康，冀增加員工、客戶及社區的歸屬感。

150億元重建計劃 涉200萬呎樓面

自2016年起，集團投入約150億元重建太古坊，包括將三座原有商廈重建為兩座甲級寫字樓，即太古坊一期及二期，提供約200萬平方呎商業樓面。目前尚餘太古坊二期仍未完工，估計於2022年首季可落成，現已開始招租。李頌妍指，「大企業搵office（辦公室選址），唔只係睇租金呢個因素，好多時仲睇埋員工嚮往啲咩。」

李頌妍表示，太古坊除提供優質的辦公室外，亦注重可持續發展。（李澤彤攝）

要營造一個理想的工作環境，太古坊具地理優勢，由於位置靠近鰂魚涌公園，內園亦設有公共空間、健身及瑜伽中心等，尤如一小社區，而重建計劃更建立佔地約6.9萬平方呎的綠化休憩園林、即太古中央廣場及太古花園，該園林由曾設計海德公園戴安娜王妃紀念噴泉的倫敦園景設計公司Gustafson Porter設計。

「我地希望將世界各地唔同嘅藝術，經過太古地產帶到去每一個office辦公室嘅門口，可能lunch time已經可以欣賞到，最終嘅目的都係增加喺度返工嘅歸屬感，提升佢地嘅productivity（工作效率）。」李頌妍指。

疫情下租用率平穩 租金徘徊40至70元

近日受疫情影響，不少企業打算遷往租金水平較低的寫字樓，李頌妍直言，暫時疫情下，太古坊的租用率仍平穩發展。翻查太古地產今年次季的營運數據，目前太古坊的寫字樓租用率為98%，按年下跌1%，而租金加幅約為11%至12%，租金則徘徊40至70元。

對於未來商廈的管治方式，李頌妍認為智能管理非常重要，「現在大家一機在手，如果有一個應用程式（App），能配合佢地上班時嘅需要，由泊車、外賣落單、使用電子支付、到控制公司冷氣及燈光設施等，一個程式處理曬，方便得多。」

ArtisTree 曾舉辦130個項目 吸80萬人次

至於其他硬件方面，除餐廳外，太古坊還提供多用途場地 ArtisTree、共享工作空間Blueprint、綜合展覽The Loop、健身中心、私人會所The Refinery、東隅服務式住宅等。有別於一般傳統辦公室的兩至三年長合約，Blueprint以每桌計，租約期由一個月至兩年不等，收費也較彈性。

多用途場地ArtisTree 亦為太古坊重要的項目之一，旨在推廣文化藝術，從已拆除的康和大廈，搬往至康橋大廈，面積約7,000平方呎，至今已舉辦過130個項目，累計有80萬參觀人次。