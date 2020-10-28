太古建港島東商業王國　近兩年數度減持逾百萬呎樓面　套現300億

太古地產（1972）過去多年一直在港島東鰂魚涌及太古一帶，積極拓展其商業版圖，涉及物業包括10多幢甲級商廈、大型商場及酒店，高峰期在區內擁近千萬平方呎商業樓面。不過，自2018年起，集團先後兩度減持區內兩幢商廈及部分樓面，若然正在洽商的太古城中心1座也成功售出，即短短兩年多，其港島東商業王國的樓面勁縮兩成，同時為集團套現近300億元。

區內尚持有10幢商廈 涉逾700萬呎樓面

撇除市傳正獲洽購的太古城中心1期，太古地產目前在鰂魚涌及太古一帶仍持有10幢寫字樓，涉及逾700萬平方呎。

該批寫字樓包括涉154萬平方呎樓面的港島東中心，為集團區內規模最大的甲廈。此外，集團在2016年公布太古坊重建計劃，涉及兩幢分別提供100萬平方呎樓面的甲廈，其中太古坊一座已在2018年落成，而二座則預計在2021年完成重建。

至於其餘7幢寫字樓，規模相對細，包括德宏大廈、康橋大廈、林肯大廈、多盛大廈、電訊盈科中心、栢克大廈及濠豐大廈、每幢提供樓面面積介乎26.9萬至80.3萬平方呎。零售樓面方面，集團持有港島區總樓面最大的購物商場太古城中心，涉約111萬平方呎，提供170間零售及餐飲商戶及一間電影院，並設有港島區最大型溜冰場。

基滙資本兩度購入太古港島東商廈

不過，自2018年起，太古地產積極沽售旗下港島東物業，包括2018年6月以150億元出售太古城中心第3座部分樓面及第4座全幢，涉及77萬平方呎，買家為內地地產商恒力隆集團，隨後再引入基滙資本，基滙資本現持有49%權益。

至去年5月，太古地產則聯同中華汽車（0026），以約47.5億元沽出鰂魚涌英皇道625號全幢商廈，涉30萬平方呎，呎價約1.6萬元，買家同為基滙資本。而最新傳獲基滙資本以100億元洽購至尾聲的太古城中心1座，則涉約63萬平方呎樓面，如交易落實，即太古地產在短短兩年多時間，已減持區內三幢重點甲廈、共涉約170萬平方呎樓面，佔其原本在區內持有樓面的兩成，同時套現297.5億元。

首度拆售太古城車位予業主

同時，太古地產今年10月中旬，突然宣佈招標拆售旗下已入伙40年的太古城屋苑第六期車位，涉227個私家車車位及62個電單車車位，若全數售出，可望套現6.91億元。若集團把持有的逾3,800個太古城車位全數出售，料可套現逾百億元。

不過，太古亦非「只賣不買」，如近年集團便夥拍恒地，收購鰂魚涌濱海街16至94號連同英皇道983至987A號的一藍子舊樓物業，並已申請重建作商廈，樓面約65萬平方呎。