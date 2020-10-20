專訪｜未來新發展區地標採雙信封制　吳永順：政府須做好把關

備受市場注目的中環海濱三號用地，一改以往「價高者得」的模式，而採用「雙信封制」招標，惹來坊間不少爭議，海濱事務委員會主席、香港建築師學會前會長吳永順接受《香港01》專訪時指，此項目關乎公眾利益，只要政府在設計上做好把關，模式是可行的，而未來本港新發展區一些地標建築物上，也可考慮引入雙信封制。

政府需具備監察角色

中環海濱三號用地位處指標地段，市場就該幅地皮的估值曾一度貼近700億元，勢成歷來「地王」，不過，由於是次採用雙信封制度，即使發展商出天價競投，也未必能穩奪地皮。吳永順指，「呢個項目係關乎公眾利益，是將市中心嘅皇后像廣場與維港海濱連接，除了花草樹木外，用地嘅設計規劃、公共空間佈局，有咩活動與豐富活潑嘅元素，行人步行去海濱時，能否提供愉悅嘅體驗，係咪可以令人駐足停留呢，都需要考慮。」就此，他認為政府需要具備監察的角色，在設計上做好把關。

新發展區地標可採用雙信封

他續指，城市內一些重點地方或指標建築物、甚或海濱，既涉及公眾利益，又想邀私人參與，雙信封制度其實可取。他舉例指，如古洞北、元朗南、洪水橋、東涌新發展區等準備規劃的新地點，其中心位置、指標建築物、公共大樓或公共空間，如想由私人發展商參與管理及設計，也可考慮採用雙信封制度，「當然不是廣泛地使用，因為所需要的人力物力資源、以至審批時間亦較多。」

中環海濱三號商業地皮原定於上一季度招標，惟政府今年9月份公布，因招標文件複雜，需要延後一個季度推出，即預計最快今年底前推出。