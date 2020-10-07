中環地王投標採雙信封　溫偉明：非商業元素難定標準｜財經加零一

新冠肺炎疫情持續，經濟轉差，但樓市未見急挫，全球央行「放水」刺激下，樓價是否可延續其「不跌神話」？嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明，於今日（7日）出席《香港01》財經節目「財經加零一」，討論本港樓市的最新情況。

另外，「明日大嶼」計劃近日再掀起討論，但政府為支援受新冠肺炎影響的企業，三輪的抗疫防疫基金已令財政儲備大減至約8000億元，溫偉明於節目中解構，港府是否有足夠能力再投放數千億元計於「明日大嶼」當中。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

中環碼頭3號地皮採用雙信封制投標，反映政府有意讓打算入標的發展商除了在價錢上作出考慮外，更希望他們可以在設計方面多做功夫。

溫偉明認為， 雙信封制投標亦有好處，當中所參考的不再只是價錢，可以有助減低造成資源浪費的機會。他舉例，以郵輪碼頭為例，若然只用價高者得模式，投標者缺乏相關經營經驗或設計不美觀的話，或造成社會資源浪費。因此若然政府是想藉此中環地皮打造一個國際性地標、吸引旅客，那麼今次使用雙信封制招標就會是一件好事。

不過今次推出的中環地皮屬商業用地，沒有「營運」的因素。溫偉明認為，若果不單純以商業價值的角度去考慮，同時要參考建築物設計等各方面，政府收入或會因此減少，亦較難定出一個評審標準。

另外政府以地皮未完成手續為由，延遲推出地皮。溫偉明指，因疫情關係，市場氣氛並不理想，加上商廈空置率不斷攀升，成交價不斷下降，若地皮在此時推出，或有一定折讓。