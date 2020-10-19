土地共享半年零申請　林鄭：發展商心理上「不捨得」

特首林鄭月娥今日（19日）接受報章專訪，談及多項議題，其中包括土地共享先導計劃。計劃於今年5月推出，至今仍未有發展商提出申請。林鄭月娥認為，其中一個關鍵是補地價問題，令發展商認為要「拗餐死」而卻步，故未來會在補地價政策上想辦法。

有報章今日刊出林鄭月娥專訪，談到現屆政府力推的土地共享計劃，計劃原希望可釋放發展商在新界持有的逾千公頃農地，增加房屋供應，並以公私營樓面「七三比」分配，以達致「共享」原則。惟計劃由今年5月推出至今，仍未接到正式申請。

只得三成樓面「不捨得」

林鄭月娥形容這政策「百利無一害」，發展商既缺乏基建釋放土地潛力，政府亦無辦法配合去增加基建，問題是現時發展商心理上「不捨得」。她指，發展商參與計劃後，只得三成樓面，但其實這三成樓面比起他們在無基建的情況下，仍然是建得多，「計得掂數」。

她舉例，新界土地缺乏基建，可能只有0.5倍地積比，若放寬到3倍地積比，發展商佔三成樓面，仍然能夠有0.9倍地積比，較原本的0.5倍為高。她認為現時只開始了半年時間，可再觀察成效。

擔心補地價時間冗長 費時失事

林鄭月娥亦察觀到，發展商反應冷淡的關鍵原因之一是補地價問題，擔心參與計劃後，補地價爭拗的時間冗長，費時失事。不過，就具體如何改動補地價機制，林鄭月娥不願透露，指涉及的內容敏感，但對現行補地價仲裁機制信心不大，因推出多年僅一宗小型項目參與。

就本報上月的獨家報道，本地有一家龍頭發展商，願意踏出「第一步」，擬為旗下一幅新界地皮申請土地共享計劃，倘成功獲批，料可新增3,000至4,000伙單位，當中七成撥予政府作公營房屋或首置上車盤，料最多涉約3,000個單位。

而發展局早前亦回覆本報查詢時表示，土地共享辦事處至今未有收到正式申請書，但已接獲約30宗的查詢，查詢人士包括一些私人土地擁有人、發展商或其代表，當中涉及不同類型、地區及發展商的土地。