東涌商業地皮流標　5個月內第二度錄流標

地政總署公布，上周五截標的的東涌第57區商業地皮，因為投標價未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的三份標書，地皮宣告流標，亦為今年內第二度有商業地皮流標。

地皮上周截標時，僅接獲三份標書，包括長實集團（1113）、新地（0016），而信和置業（0083）則與嘉里建設（0683）合組財團入標。

資料顯示，該商業地皮地盤面積約13.2萬平方呎，可建樓面面積約126.1萬平方呎，早前市場料每方呎樓面地價介乎2,500至4,000元，估值約31.5億至50億元。項目發展期止於2026年12月31日。

啟德商業地今年5月流標

資料顯示，對上一幅流標地皮同為商業地，位於啟德第2A區4號、5（B）號及10號商業地，於今年5月份接獲4份標書，不過最終流標收場。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，東涌商業地流標為預期之內，在現時市況及經濟環境下，這類在新區的大型商業地皮對發展商發展及營運風險很大，以及投資額大及資金回收期長達約20年以上，所以發展商出價肯定保守。

他認為，政府如以傳統方式計算商業地地價，「流標」情況會持續發生，估計以大型商業地計，政府的底價與發展商的出價可能有20%以上的差距。除中環海濱地皮外，今年並不適合再推任何商業地皮。他建議，政府可以重新審視對大型商業地的地價的計算方法，在非常時期，是否應該考慮更貼近市況的運算。

據地政總署，過去八個財政年度，政府一共就賣地進行超過190次招標，連同上述地皮，合共有8次因為標價低於底價而取消有關賣地。

其餘7次取消的招標涉及啟德三幅商業用地（分別於2020年中、2019年底及2019年初招標），及位於山頂（於2018年底招標）、元朗（於2016年初招標）、青衣（於2015年底招標）和白石角（於2014年初招標）的住宅用地。