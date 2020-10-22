首八個月累計私宅動工6215伙　創六年同期新低

據屋宇署今日發表最新數字，今年8月份全港共3個私人住宅項目動工，涉及單位合共193伙，較7月份的600伙大減68%。至於，今年首八個月累計私宅動工6,215伙，較去年同期的6,494伙減少4%，續創六年同期新低。

8月份動工量不足200伙

數據顯示，8月份共有3個私宅項目動工，涉及合共193伙，較大規模的項目為九龍城賈炳達道142至154號，涉及190伙；其次，九龍塘東寶庭道120號亦於同月展開施工，涉及兩伙。此外，僅提供一伙的渣甸山軒德蓀道8號，亦已於8月開展上蓋建築工序。

全年動工量料達1.2萬伙

連同上述項目，2020年首八個月全港共有32個私宅項目動工，涉及單位總數6,215伙。當中以新界區的施工單位伙數最多，涉及9個項目合共2,779伙，單位佔整體比例約44.7%；港島區則有13個私宅項目動工，單位數量1,918伙，佔整體比率約30.9%；九龍區共有10個項目、合共1,518個單位動工，佔整體比例約24.4%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年私宅動工步伐持續嘆慢板，今年餘下月份仍有部分項目可望開展動工，包括大型項目屯門54區兆康項目，提供4,639伙，已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，連同其他有望於年內陸續開展的項目，初步估計今年全年動工量可達1.2萬伙左右水平。

8月落成量1622伙 勁升近19倍

落成量方面，受7月份低基數影響，導致8月份落成數字按月大幅反彈，陳氏指出，8月份全港共有兩個項目，合共1,622個私人住宅單位落成，較7月份的83伙反彈近19倍，並重上逾千伙水平。

至於今年落成數字屬近年新高，首8個月共有13,076伙私宅落成，較去年同期的6,465伙按年大增逾1倍，為自2005年後15年同期最多。

根據資料顯示，8月份本港只有兩個私宅項目正式落成，包括大埔「天鑽」，涉及1,620個單位。另外，涉及兩伙的山頂普樂道8及8A號亦於同月竣工。