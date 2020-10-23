中原CCL受豪宅樓價拖累　報176.85點

中原城市領先指數CCL報176.85點，按周升0.58%。受到豪宅樓價波動拖累，CCL走勢同樣反覆，徘徊於176點至178點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今周7大指數齊升，是14周首次出現，當中四大整體指數齊升，近3周出現2次，是反映中秋節當周市況，預示樓價即將擺脫底位。

CCL_Mass連續8周於180點窄幅爭持，最高180.74點，最低179.26點，相信已成功尋底，大型屋苑樓價有望率先擺脫底位。 CCL（中小型單位）亦持續8周於177點企穩，CCL（大型單位）走勢波動，拖累CCL於176至178點之間反覆尋底。

中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報180.20點，按周升0.52%，連續8周一升一跌，持續企穩180點水平，尋底過程漫長。CCL（中小型單位）報177.58點，按周升0.53%。CCL（大型單位）報173.06點，按周升0.88%。早前豪宅樓價走勢波動，指數於171點到177點之間反覆。

四區樓價三升一跌

四區方面，樓價3升1跌，是近6周首現。新界東CCL報190.02點，按周升0.56%，連升2周共0.86%，近7周企穩189點水平，相信已尋底成功。新界西CCL報163.56點，按周升0.12%，早前急升及急跌，今周企穩163點水平。九龍CCL報175.09點，按周升1.46%，升幅為6周最大。港島CCL報185.99點，按周跌0.31%，走勢反覆，但未有跌穿6周前低位。