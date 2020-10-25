兩海濱設計比賽得獎作品　將置於維港兩岸展示　供市民「打卡」

發展局海港辦事處與海濱事務委員會早前舉辦「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽和海濱公共傢俬設計比賽，共接獲近 100 份參賽作品，日前公布得獎名單。由市民設計的字型藝術裝置和20組公共傢俬，將於未來半年陸續在維港兩岸多個地點面世，供市民「打卡」拍照。

海濱事務委員會主席吳永順指，海濱亦不只是觀海消閒的休憩空間，也是創意藝術展示之地。兩項設計比賽結合社區參與和民間創意，讓市民一起建設海濱，提升社區區對海濱的歸屬感。

↓海濱公共傢俬設計比賽得獎作品↓

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其中，「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽的得獎作品，由年輕建築師黃鋈暉團隊設計的「香港之光」。作品利用發光的彩色粗體字型，反映維港夜景標誌性的燈光。設計靈感源於中國傳統窗框和屏風工藝設計的網格設計，可滲透日光，令裝置在不同天色下呈現不同感覺。

裝置預計於明年上半年在銅鑼灣避風塘以東的「東岸公園」展示，整個作品長約40米、高約三米，從海港內亦清楚見到。

至於海濱公共傢俬設計比賽，則有20組富創意及香港特色的作品獲挑選，於今年年底起陸續放置在大角咀海輝道海濱花園、毗鄰灣仔碼頭的「渡輪碼頭畔主題區」，及由前灣仔貨物裝卸區改造成的「水上運動及康樂主題區」。