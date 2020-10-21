放狗好去處｜荃灣公園及海濱公園12月全面開放　散心賞海景必去

香港的寵物福利、設備一向欠奉，惟康文署近年對寵物設施抱開放的態度，多次展開公眾諮詢，有意逐步增加寵物共享公園。 荃灣區議員趙恩來昨晚（10月20日）在其facebook專頁公布了一個喜訊，指荃灣公園、荃灣海濱公園將於12月1日開始，全面開放予寵物使用！

荃灣區議員趙恩來接受《香港01》訪問指，早在五、六年前，社區已經有聲音爭取開放荃灣公園予寵物使用，及後康文署增設寵物通道，而未來（12月）將會開放全個地區予寵物使用，容許市民攜同寵物進入使用荃灣公園、荃灣海濱公園的設施。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

康文署日後將會額外提供基本配套設施（如狗糞收集箱），加強場地清潔。不過，過往曾經有狗主提出，荃灣寵物公園的設施不足，趙恩來指：「康文署會持開放嘅態度，應該唔抗拒增加新設施，依家首先做好第一步。」

▾▾▾荃灣寵物公園有什麼設施？點撃圖片放大：記者為你逐一介紹▾▾▾

+ 25 + 25 + 25

康文署擴展寵物使用荃灣公園、荃灣海濱公園的範圍，是荃灣區狗主的一大福音，不少網民都期待該處能成為當區放狗好去處。而趙恩來則提醒狗主注意一個地方：根據海濱花園公契，狗隻不得進入屋苑範圍，所以應避免進出該範圍。

▾▾▾往下拉繼續看放狗好去處▾▾▾

康文署於今年1月起在6個公園試推「寵物共享公園」，位於九龍的啟德跑道公園正是其中一個試點。啟德跑道公園兩面臨海，不但風景宜人，同時更擁面積達1.5公頃的大草地，絕對是人寵同樂的好去處。