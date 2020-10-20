專訪｜推海濱發展障礙多　拆欄杆亦爭議　吳永順：港人太鍾意投訴

政府年初公布預留65億元撥款，推行13個海濱優化工程項目，期望2028年前維港海濱由現時23公里增至34公里。擔任海濱事務委員會主席兩年多，吳永順接受《香港01》專訪時坦言，推動海濱發展過程並不容易，除面對法律挑戰、社區反對聲音，還有港人的投訴文化，連應否拆除欄杆，社會也難達致共識，「先了解港人文化，每做一樣同以前唔同嘅新事物時，都要面對風險。」他認為，海濱發展不能一蹴而就，只期望社會能給予更多包容和接納。

本身也是建築師的吳永順直言，相比起很多基建設施和建築物，發展海濱在設計與規劃上並不複雜，建築費不昂貴，亦不用打樁，但正正因為容易做，動輒便被人批評，個別部門亦怕被投訴，「整一隻公仔擺設放係海旁，點知叫人『切勿觸碰』嘅指示牌，數量多到連想打卡，都冇可能影到一張冇指示牌嘅相。」

提到海濱打卡熱點，當然少不了近年因「天空之鏡」而聞名的西環碼頭，該處因為地面凹陷，下雨後出現水漥，附近亦沒有欄杆，配合藍天或日落造成的倒影鏡面效果，被人形容為自然演化的最美好公共空間。

吳永順認同，有些公共空間不刻意去規劃，可能會自然而然地受市民大眾歡迎，但實際上，更大可能遇到的是各式各樣的投訴。「呢邊廂落完大雨一攤攤水被形容為天空之鏡，但另一邊有攤水，就可能會被投訴渠務做得唔好，係咪想跣死人？」「呢到冇欄杆，我跌左落海點算？」

親水與否 並非設計問題

正如被倡議多年的親水文化亦然，社會不少聲音批評水體「可望而不可即」，吳氏形容，這是一項難題，「水陸界線牽涉政府多個部門，築建欄杆一來是要劃界線，二來也是怕投訴。」他指，因為社會傾向把安全放在更高的位置，市民的個人安全歸咎為政府的責任，致令城市規劃過於保守，其實親水與否，並非設計問題。

他舉例，如新加坡的濱海灣，沒有設置欄杆，市民可一級級步行下水，「因為市民的安全由市民自行負責，香港人太鍾意投訴，要先了解港人文化，每做一樣同以前唔同嘅新事物時，都要面對風險。」他透露，委員會擬於2021至22年嘗試拆走部分維園連接海濱的欄杆。

吳永順認為，規劃海濱要因地制宜，不能以單一成功例子照辦煮碗、倒模地套用在每一段海濱上。（李澤彤攝）

規劃海濱要因地制宜

他續指，「如果整個城市每一段海濱都好似西環碼頭咁，啲人就唔會覺得西環碼頭咁正。」吳永順強調，規劃海濱是要因地制宜，個別地區、甚至海外的成功例子，也不能照辦煮碗、倒模地套用在每一段海濱上。

他認為，香港擁有73公里長的海濱，目前已完成23公里，至2028年可做到34公里，34公里絕對有足夠的空間包容不同的模式，達至多元化，「唔一定要一個取代一個，社會意見太 diverse（多樣／分歧），總不能唔同年齡喜好人士，也喜歡同一個海濱。」 吳永順期望，社會能給予更多包容及接納，「大家都搵到自己興趣嘅野，都有自己喜歡嘅空間，市民係有選擇。」

解決海濱暢達性尤其重要

除了前述的種種，尚有很多法律挑戰、社會爭議等均需要面對及解決，吳氏歎道，「做得幾多得幾多，沒有可能所有事情都準備好才推展。」他認為海濱發展不能一蹴而就，而是需要嘗試經歷、失敗、再嘗試。

他又主張「先駁通後優化」，即先把海濱駁通，通得愈長愈連貫，容易吸引人跑步釣魚，解決很多人的基本需要，然後再逐步優化。

他續指，過去多年來的城市規劃，未有就海濱有任何特別的作為，無奈地，過去十多年我城不斷地填海，海岸線不斷移動，海濱距離我們愈來愈遠，以至遠離鬧市及港鐵站，故今天解決海濱的暢達性尤其重要。「海濱唔應該係一個要特登去嘅地方，讓海濱成為生活的一部分，那是最理想。」

說到推動海濱，海濱事務委員會聯同發展局海港辦事處，早前斥約400萬元舉辦「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽、以及海濱公共傢俬設計比賽，作品可於海濱長廊擺放至少五年，藉以美化海濱，提升社區對海港的歸屬感，創造新的「打卡位」。據知，比賽接獲近百份參賽作品，結果最快本周內公布。