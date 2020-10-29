花旗置業意向調查︰受訪者料今年樓價最多跌8%　幅度低過沙士

花旗銀行公布今年第三季市民置業意向調查結果，發現雖然今季仍有相當比例的受訪者認為現時屬差/極差的置業時機，但認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者亦佔一成，按季僅微跌，比例依然是近9年的高位。

認為現時屬差/極差的置業時機的受訪者佔54%，較一年前同期低14個百分點。

預期樓價下跌人數 按季升10個百分點

市民對樓價走勢的看法反覆上落，今季調查結果顯示，認為未來12個月樓價上升的人數比例比上季回落至23%，比6月時較看淡樓市，預期樓價下跌的人數亦顯著增至43%，較上季增加了10個百分點，但比3月時較看好。

此外，於6月疫情稍為緩和時，有21%受訪者表示有置業意欲，回到上年第三季的水平。但受第三波疫情影響，9月時有置業意欲的受訪者再回落至17%，按季下跌4百分點，與年初相若。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，市民在第二季開始重拾置業信心，至第三季疫情反彈而變得較為謹慎，﹙資料圖片﹚

樓價跌幅中位數為5%

調查結果推算出今年第二季有近50萬人於受訪前一個月內有參觀樓盤，是2013年以來最多人數，第三季數字雖回落至近40萬人，但人數比上年同期仍高出五成多，反映出市民對置業的興趣。就疫情對市民看樓市的影響，受訪者預期年底比年初樓價跌幅中位數為5%，認為疫情對樓價的打擊最多8%，對比2003年沙士期間樓價實際跌幅10%至12%為輕。

疫情下置業興趣增加的市民大多數仍在觀望中，期望樓價再跌兩成才入市，而業主則仍維持信心，只有5%業主有興趣現在出售物業。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，樓市氣氛隨著疫情發展反覆變化，市民在第二季開始重拾置業信心，至第三季疫情反彈而變得較為謹慎，但仍有不少人認為是置業好時機，更見有為數不少的市民參觀樓盤，反映累積的置業需求仍有待釋放。我們建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。」

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2020年9月訪問超過500名香港市民。