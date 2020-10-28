經濟樓價難脫鉤　曾煥平：香港真正壞的時候還未到｜財經加零一

疫情持續肆虐，對港經濟影響深遠，最新失業率升至6.4%，創近16年來的高位，政府早前亦下調全年經濟增長預測。不過樓市似乎與經濟脫軌，市場焦點迎盤--新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊銷情理想，391伙兩日內沽清。

究竟本港樓市為何這麼「離地」？樓價又是否真的永遠「推唔冧」？今日（28日）《香港01》財經節目「財經加零一」，將與仲量聯行香港主席兼資本市場部主管曾煥平，拆解樓市前景，以及未來走勢。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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曾煥平於節目中表示，今次疫情下，樓價未有受經濟轉差影響而大跌，「樓價有樓價繼續保持，買樓繼續有人排隊。」但他相信，失業率及經濟情況，與樓價走勢有關，目前只時暫時未受影響，「香港真正壞的時候還未到。」

他表示，失業率未有大幅上升，主要是政府用很多方法撐著，但他反問「仲可以撐幾耐？國泰已經是第一個頂不到，銀行可能是第二個頂不到，遲啲銀行都可能要裁員。」

即使疫情過去，他相信香港仍要面對不少問題要處理，包括社會是否穩定、內地資金會否回流，以及大灣區會否取代香港等，或從結構上香港的未來發展，「呢個是很大的議題，所以影響一定會來，只是遲一啲。」