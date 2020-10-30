日出康城商場The LOHAS 2期周日開幕　戲院涉800座位全將軍澳最大

港鐵（0066）將軍澳日出康城商場The LOHAS 2期將於周日（11月1日）開放，屆時投入服務的商場樓面高達約31萬方呎，佔整個商場面積超過約65%，涉及商戶將會超過70間。而與商場緊連的港鐵康城站B出口以及公共交通交匯處屆時亦會開放，方便居民出入。

商場租戶組合方面，餐飲食肆及消間娛樂各佔四分一，餘下五成為零售超市等生活所需的店舖。此外，該商場引入各種嶄新科技以加強管理效率，以及提升顧客服務質素及整體購物體驗，並劃出特定空間，提供一系列智能客戶服務及數碼互動娛樂體驗區。

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將軍澳區內最大型影院 提供6個影院

商場新開放更多設施和區域，包括將軍澳區內最大型影院英皇戲院，同樣於11月1日開業，提供6個影院及超過800個座位。

商場內更設有佔地近一萬平方呎的全新期間限定店專區「The LOHAS Collect」，將引入特色店舖及新興品牌，首輪商戶集本地創作，文青小店，生活家品及特色飲料等超過20個品牌。

商場設一萬呎期間限定店專區「The LOHAS Collect」

The LOHAS Collect 團隊租務經理譚家宜表示，去做LOHAS Collect要「好似自己盤生意咁做」。譚家宜指，想幫助一些年輕人本土品牌網店去做一個O2O market，推動網店實體化，亦指管理層對他們的計劃十分支持，所以1個月內已可以確定20多個品牌的進駐。

譚家宜笑言，當自己和團隊另一人助理租務經理梁躍昊與一些網店老闆見面時，對方都半信半疑，都花了不少時間去講解LOHAS Collect的計劃，亦發現不少老闆身兼正職同時用兼職心態實踐自己創業夢。她認為LOHAS Collect既可以提供一個平台給一眾小店接觸自己的顧客群，可以面對面與對方交流，獲得對方對產品的感受，幫助小店營運，公司又可籍LOHAS Collect的計劃，給商場客人一個驚喜，向他們介紹平時少接觸的品牌。

被問到會否擔心現時本土品牌政治因素的時候，港鐵公司投資物業總經理龍子豪表示，與對方洽談時已經傾好一切，相信對方會遵守協議。