日出康城最後一期住宅今午截標　港鐵：共接獲九份標書

上月接獲35意向書、創區內新高紀錄的港鐵（0066）將軍澳日出康城第13期物業發展項目，今午2時截收標書。港鐵（0066）物業總監鄧智輝表示，項目共接獲9份標書，整個日出康城全部期數的招標工作已全部完成，會盡快檢視標書，及公布結果。

入標財團包括新地（0016）、長實（1113）、恒地﹙0012﹚、南豐、會德豐；另新世界發展（0017）與遠東發展（0035）以合資形式入標；而嘉華國際（0173）夥拍信和置業（0083）、招商局置地（0978）及嘉里建設（0683）合組財團入標。另有兩間不知名財團。

鄧智輝表示，日出康城商場2期將於11月1日正式開幕，屆時開放的樓面將佔整個商場三分之二，涉及70個商戶，包括食肆、零售、戲院，目前項目的出租率約80%。此外，連接商場的日出康城港鐵站的B出口亦將會開通。

對於日出康城經歷多年發展，鄧智輝指，整個項目為鐵路加物業發展模式的一個成功例子，由當日的一片荒地，發展至容納7萬至8萬人居住，有感目前已達階段性成果。至於其他項目，他指，黃竹坑站第5期將於年底前推出招標。

【13:09】會德豐代表入標

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，集團獨資入標日出康城第13期。他指出，該集團在同區有項目，認為該區配套較好，而且是次項目鄰近港鐵站及有海景，若是次中標將發展中小型住宅單位，又表示是次出價只是「計自己數」。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團會因應市況出價。﹙蔡偉南攝﹚

【12:53】嘉華代表入標

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，日出康城第13期為區內最後一期，社區發展成熟，而且享有海景，會因應市況出價。

【12:44】恒地代表入標

【12:05】長實代表入標

【11:50】南豐發展入標

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，是次獨資入標日出康城第13期物業發展項目，有感該項目為區內最後一期，可看高一線，而且商場已經開幕，對區內住宅租售價有支持。他又指，集團在日出康城有兩期發展經驗，熟悉該區，認為是次出價屬一個好價錢。

【11:00】新地代表入標

可提供2550伙住宅

第13期物業發展項目為整個康城站的最後一期，位於港鐵康城站之西北面，面向將軍澳海灣，並連接「The LOHAS 康城」商場，其住宅樓面面積上限約154.7萬平方呎，可提供約2,550伙單位，為自2005年底推出的第2期後，提供單位最多的期數。

有市場消息透露，上述項目的項目補地價金額為55.68億元，以總樓面面積計算，每方呎補價約3,600元，為整個日出康城的項目新高紀錄，也較第12期高出27%。此外，是次分紅比例最少15%，而項目興建伙數規定在1,667至2,550伙之內。

綜合市場資料，連同補地價金額及分紅比例等因素計算，預計每方呎樓面地價約5,500至10,000元，地皮估值約85億至154億元。

上月遞交發展意向書的財團包括長實集團（1113）、新鴻基地產（0016）、恒基地產（0012）、會德豐地產、信和置業（0083）、麗新發展（0488）、英皇國際（0163）、遠東發展（0035）、碧桂園（2007）、中國海外發展（0688）、新世界發展（0017）、華懋集團、南豐、旭輝控股（0884）、龍湖地產（0960）、帝國集團、爪哇集團（0251）、其士國際（0025），以及多間不知名財團。