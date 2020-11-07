零售寒冬｜WTC世貿中心逐層翻新　商戶呻「冇客好難搞」

購物區街舖空置率高企，商場亦「冇運行」，唯有趁市道淡靜進行翻新。新地（0016）旗下的WTC世貿中心，位於銅鑼灣告士打道核心消費地段，今年8月份已有近半數商舖被圍板，場內人流稀疏。

至10月底《香港01》記者再前往WTC世貿中心，發現商場地下至2樓已全面圍封。部分租戶透露，3樓至4樓部分樓面亦將於本月陸續關閉。據發展商回覆指，該商場將進行全面翻新美化工程，未知何時重開。

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眼鏡店生意跌三分之二

於場內4樓經營眼鏡店的黃先生表示，近月市場消費力非常弱，「又冇遊客同外地人，內地人直情冇，只能倚靠本地客。」不過他續指，本地市民普遍不願消費，目前生意較兩年前跌三分之二。

他又指出，三至四個月前商場已經由低層開始逐層裝修，而其店舖所在的4樓亦將於本月關閉部分樓面，預計明年4月才重開，需要停業至少五個月。他表示，「停業期間唔洗交租，當休息一段時間。冇架啦，冇客好難搞，冇得搞。」他又預計零售市道受疫情影響，需要待明年底才會好轉。

時裝店職員：每日生意最差僅「百幾蚊」

至於在商場3樓時裝店任職的陳小姐表示，由於商場將進行裝修，「做埋今個月（10月）就唔做。」她又指，過去場內主打的化妝品店，大部分早於6月份已遷出。

她表示，疫情開始放緩，生意跌幅「冇咁誇」，略有回升，最差情況為今年5月及6月，當時部分日子單日生意額僅「百幾蚊或幾百蚊」，較數年前的高峰期每日生意額7,000至8,000元相差極大。

至於商場佔用較大樓面的兩個租戶，包括位於4樓的無印良品及5樓的Uniqlo，則未知會否受影響。

《香港01》記者於今年8月底，曾向新地查詢WTC世貿中心的最新租賃情況，當時新地回覆指，該商場將進行全面翻新美化工程，並提升商場的購物環境及設施，稍後會進一步介紹有關的計劃，惟至今尚未有透露何時完成工程及重開。