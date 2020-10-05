全港商場空置率由2%勁升至7%　奢侈品牌轉移往大灣區

零售業面對前所未有的困境，各區商場空置情況日趨惡化。第一太平戴維斯發佈第三季零售租賃報告，指第三波疫情重創原本緩慢復甦的本港零售市場。該公司追蹤40個商場的貿易及租戶組合數據，顯示全港商場總體空置率已由社會動盪及疫情之前，即2018年9月的2%，增長至2020年9月的7%。即過去兩年空置率大幅增加5個百分點。

新界商場空置率達12%

該行指出，由於一些主力租戶，包括中檔時裝品牌和傳統中餐廳撤租，導致新界區商場空置率最高，達12%。同時，又發現尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場及沙田新城市廣場等過往受內地遊客青睞的商場，空置率亦較高，近幾個月已攀升至10%以上。

以上現象意味現階段業主及其租戶暫時需依賴本地客，而零售業將進一步從奢侈品和普通零售，轉向中端市場和家品類消費，該行預計通關之後，內地當日訪港旅客將迅速提振新界及九龍零售業，但時間尚不確定。

奢侈品牌轉移往大灣區城市

該行又表示，目前奢侈品牌已經將重點轉移到大灣區或內地城市，包括廣州、深圳以及海南島等，並將繼續將重點轉移至中國南部及較遠離香港的地方。該行認為，市場基本面發生結構性轉變，將是不可避免，不少人認為零售業的新常態將比2018年的水平低30%至40%，而更廣泛的商業困境和失業率上升可能破壞本地消費，導致零售市場復甦推遲至明年。