中原CCL報177.66點　黃良昇：樓價成功擺脫低位

中原城市領先指數CCL報177.66點，按周上升0.46%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL受到豪宅樓價波動拖累，同樣近4周持續一升一跌，於176點至177點之間反覆。

在中秋長假後，大型屋苑及中小型單位樓價明顯向上。CCL_Mass及 CCL（中小型單位）齊升3周，相隔22周再度出現，分別累升1.33%及1.24%。CCL Mass報181.66點，結束連續9周於180點窄幅爭持，創10周新高。CCL（中小型單位）報178.84點，同樣結束9周於177點水平爭持的局面，兼創10周新高。樓價成功擺脫低位，兼且重拾升軌。展望樓價穩步緩升，偶有反覆。

新界東CCL連升4周

九龍、新界東及新界西樓價指數齊升3周，相隔83周再現，上次出現是2019年3月。新界東CCL最新報193.07點，創15周新高，按周升0.56%，連升4周共2.48%。顯示大圍新盤推售，刺激新界東樓價向升。新界西CCL報166.50點，按周升1.41%，連升3周共1.92%。九龍CCL報175.72點，創7周新高，按周升0.22%，連升3周共1.83%。港島CCL報186.03點，按周回軟0.07%，連續4周走勢一升一跌。