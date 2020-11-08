查懋聲逝世｜建立愉景灣王國40載　上市旗艦資產淨值高達220億

香港興業主席查懋聲今日逝世，享年77歲。回看查氏家族憑藉紡織業起家，及後建立房地產商業王國，成為本港老牌發展商之一，旗下三間上市公司皆與「磚頭」有關。當中，集團首個大型地產項目、亦是其「代表作」愉景灣，早於80年代初動工，至今歷時近40載，提供8,500多個住宅單位，容納逾兩萬居住人口，成為本港建設期最長及佔地最廣的私人屋苑。

查氏家族在香港的發跡史，可追溯至查懋聲的父親查濟民。查濟民於1949年創辦中國染廠，經營紡織生產業，為在港建立事業的第一步。惟及後工業北移，家族於70年代開始轉涉足房地產業務。1977年查濟民收購擁有香港大嶼山愉景灣業權及發展權的香港興業有限公司，經過重組後，香港興業國際集團有限公司正式於1989年成立，同年5月在港交所正式上市。

說到香港興業國際的「代表作」非愉景灣莫屬，該項目亦為集團在港首個地產項目，佔地近650公頃。早於70年代末開始動工，愉景灣第一期住宅於1980年推售，據知，當時售價由30餘萬元至260餘萬元不等，在短短一日內全部售罄。

整個愉景灣至今提供共23個屋苑、約630多座住宅，包括洋房別墅、及分層住宅大樓，涉逾8,520個住宅單位，同時設有寫字樓、商場、酒店、學校及海灣，容納居住人口逾兩萬，算是香港建設期最長及佔地最廣的私人屋苑。

由愉景灣第一期入伙至今已歷時近38年，目前仍在興建及銷售中，最新一期意堤於今年8月才收樓。由於愉景灣區內的道路均為私家路，只限獲授權車輛行駛，形成一私隱度高的成熟小社區，自成一國。

除愉景灣外，香港興業在港的其他住宅發展項目不算多，包括沙田九肚的尚珩、屯門單幢盤䨇寓、較早期則有東涌藍天海岸、大埔菁泉雅居，以及與新世界發展的荃灣愉景新城，當中愉景新城商場現已由新世界全資擁有，上述項目涉及已發展的總樓面面積遍逾1,500萬餘平方呎。

此外，集團在港亦持有商廈物業，包括荃灣青山公路的中染大廈，早於80年代初期建成，於2001年翻新，並把地下及一樓工業樓面改為商場用途、即現時的8咪半，公司於2014年再將其餘樓面活化改裝為寫字樓用途。集團近年已甚少在投地市場上出現，對上一宗投得的地皮為2016年11月夥希慎興業合資投得的大埔露輝路兩幅住宅地，早前獲批建55幢低密度豪宅。

至今查懋聲家族旗下三間上市公司皆與「磚頭」有關，除了上市旗艦香港興業國際﹙0480﹚外，還有負責樓宇建築的興勝創建（0896）及從事鋁窗及幕牆安裝的美亨實業（1897），最新總市值約62億元。另外，查懋聲亦持有早年已退市的名力集團，據公司網頁介紹，其為查氏集團的金融顧問及投資管理公司。

其實，興業亦積極拓展中國內地市場，核心投資地區聚焦長江三角洲。早於2000年已購入位於上海的首個住宅物業嘉里華庭二座，其後進行裝修並以豪華服務式公寓出租，至2017年集團位於中國上海的旗艦商業項目、持股50%的興業太古滙正式開幕，項目總投資額近180億元人民幣，包括一座高級購物中心、兩幢超高層甲級辦公樓(香港興業中心一座及二座)、兩家精品酒店(上海素凱泰酒店和鏞舍)，以及鏞舍酒店式公寓。

目前，興業國際在香港、中國內地及亞洲從事多元化業務，包括地產發展及投資、物業管理、酒店及服務式住宅、醫療保健服務及其他投資項目，截至今年3月底止年度，營業額46.96億元，股東應佔溢利16.24億元，公司資產淨值高達220.67億元，遠高於現時48.42億元市值。