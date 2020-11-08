查懋聲逝世｜10億入股亞視掀風波　遭台灣蔡衍明批「吃人夠夠」

香港興業主席查懋聲逝世，享年77歲。查懋聲除了是愉景灣之父外，他對傳媒業亦甚有興趣。2007年以高達10億元入主亞洲電視，但不足一年後更出現股權風波，找來台灣的旺旺集團主席蔡衍明作第二大股東，但卻因對方不是香港人而未能成為大股東，故另尋內地神秘商人王征入股，結果蔡衍明公開批評查是「吃人夠夠、欺人太甚」，因而鬧上法庭，亦是導致亞視衰敗的開端。 星島新聞集團主席何柱國則力撐蔡衍明，自爆當年與查懋聲合作入股星島時，查臨時改變主意，結果令他要獨自買下星島。

入股亞視後承諾編輯自主不變

亞洲電視於2007年擬籌備上市，查懋聲擔任主席的名力集團購入58.33%股份，成為亞視的最大股東，當時是聲稱其投資高達10億元。他未成功入股已被指是中資入股，但查懋聲則承諾亞視編輯自主不變，最終獲行政會議及廣播事務管理局於6月5日批准股權變更。

查懋聲曾聘王征擔任亞視主席，但之後因為股權爭拗而敗走。張永霖同查懋聲關係密切，擔任香港興業獨立非執行董事。（視覺中國）

聘張永霖、王維基入亞視 王12日辭職

查懋聲擔任主席期間動作多多，2008年找來香港前電盈副主席張永霖、「電訊魔童」城市電訊創辦人王維基，分別出任亞視執行主席及行政總裁，希望救回長期蝕錢的亞視。未料，王維基12日後與張永霖因「重大分歧」離開，張永霖其後亦於2009年離任。兩人均未能夠將亞視轉虧為盈。

王維基2009年獲查懋聲聘任為亞洲電視行政總裁，但12日後辭職。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

查懋聲引王征入亞視，並與蔡衍明牽起股東爭拗，是亞視走向衰敗的序幕。（視覺中國）

以可換股債券吸引王征入股 變相攤薄蔡衍明股權

台灣旺旺集團創辦人蔡衍明在2009年受到查懋聲邀請，以3至5億元入股亞視。查懋聲計劃安排蔡衍明成為亞視的最大股東，惟《電視和聲音廣播條例》訂明免費電視持牌人的股東必須是香港永久居民，結果查懋聲在張永霖介紹下又找來內地商人王征。

當時亞視已經陷入財困局面，查懋聲為求脫身，以可換股債券及股東貸款投資來吸引王征入股，但此舉卻會攤薄蔡衍明的股權，令蔡衍明最大股東的地位不做，兩人其後對簿公堂。

將亞視「一物兩賣」 轉讓蔡衍明又自行與王征簽約

蔡衍明就事件在香港宣開記者會，以台語怒批查懋聲是「吃人夠夠」，「欺人太甚」。他又出聲明指查懋聲為退出亞視「一物兩賣」，先於2009年就股份轉讓與自己簽署意向書，但2010年則與王征簽訂買賣合約。

最終，法庭於2010年的7月29日頒下禁制令給查懋聲，禁止他出售與蔡衍明共同持有近48％的亞視股權。事實上，查懋聲早已與王征在4月簽定意向書，王征願意承擔蔡衍明對查懋聲追究的所有責任，成功脫身。

那今天我也要對查懋聲先生說，用我們台灣的講法，他是「吃人夠夠」，也就是欺人太甚。今天要退出亞視的是他，不是我，那到底誰比較愛亞視，誰比較看好亞視的未來。 2010年3月8日，蔡衍明

查懋聲Payson Cha，係朋友嚟㗎。我唔係攻擊佢，我要好多謝佢。佢有呢個機會，等我買星島，我先做得出有啲成就，今日星島都有啲成功。我唔係報仇，啲人話「君子報仇十年未晚」，我唔係君子，我小人嚟㗎！……信用呢樣嘢，後生仔唔認數唔緊要，他現在都幾十歲，但心裏仍時常認為自己後生。 2010年3月8日，何柱國

星島新聞集團主席何柱國2010年現身蔡衍明的記者會，聲稱「多謝」查懋聲，才能讓他獨力購入星島。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何柱國聲援蔡衍明 自爆查懋聲出爾反爾

在查懋聲與蔡衍明的股權風波爭議中，何柱國曾到記者會聲援蔡衍明。席間，何更大爆查懋聲本答應以名力集團入股星島，未料最後臨陣退縮，結果令他要獨自購入星島，「今日星島算成功，所以我好感激查生。」

何柱國更在記者會上回應「吃人夠夠」，稱「人生路不熟就係咁，查先生說話好叻，我無他咁叻，我份人好直接。」他稱與蔡衍明不認識，選擇為蔡站台，因為不想外界以為香港人騙台灣人。

▼查懋聲2017年曾出席海洋公園活動▼

▼1979年查懋聲中槍報道▼

▼愉景灣▼

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