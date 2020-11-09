「拉鏈大王」理想集團大手出貨　佳明1.4億承接前粉嶺戲院地盤

有「拉鏈大王」之稱、一直活躍於工廈市場的理想集團，近日放售旗下4項物業，包括九龍塘住宅地盤、紅磡寶其利街全幢酒店、荃灣白田壩街工業重建地盤，以及粉嶺聯發街1號商業重建地盤。其中，粉嶺地盤已獲佳明集團以1.4億元率先購入。

負責銷售的第一太平戴維斯指出，沽出的粉嶺商業地皮，為前粉嶺戲院，地盤面積約6,780平方呎，屬丙類地盤，可申請興建住宅或商業等項目（需申請補地價），最大可重建約6.44萬平方呎商業樓面或3.39萬平方呎住宅樓面，高度限制為81米。以商業樓面計算，呎價約2,174元，若以住宅發展，呎價則為約4,130元。

佳明五個月斥近5億掃粉嶺項目

翻查資料，佳明集團於今年7月份，亦曾斥資3.56億元買入粉嶺安居街3號地皮，以及同區安福街7號地皮，以發展高端數據中心。連同上述前粉嶺戲院地盤，佳明五個月內合共斥約4.96億元連購三個粉嶺項目。

至於理想集團其他放售物業方面，包括紅磡寶其利街179至181號16層高全幢酒店，提供54間客房，以及荃灣西區白田壩街46至48號13層高工業大廈，地盤面積7,767平方呎，已獲城規會批准放寬增加20%地積比率，可重建為25層新型工業大廈，將提供約88,546平方呎。

而其餘一項放盤物業為九龍塘喇沙利道48A及50號，地盤面積分別約3,996及約5,507平方呎，料可建約1.7萬平方呎之大宅。