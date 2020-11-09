港島甲廈空置率連升18個月　金鐘灣仔料年底前衝破10%

全球經濟環境未許樂觀，企業致力縮減營運成本，令核心區甲廈空置率創有記錄以來新高。中原（工商舖）資料顯示，10月港島整體甲廈空置率連續18個月按月上升，最新錄得約8.42%，較上一個月多出約0.25個百分點，更為2019年5月後連續18個月錄得升幅。當中，金鐘及灣仔區分別錄得約9.74%及9.3%，分別創10年及11年新高。

各大核心商業區中，除中環表現略見改善，銅鑼灣、灣仔、上環及金鐘最新數字皆見遞增。該行認為，甲級商廈租金雖見明顯回調，但企業在洽租取態上，仍傾向保守及觀望，預料交吉單位數量將會上升，甲廈空置情況會持續惡化，料個別地區如金鐘及灣仔空置率年底前或會衝破10%。

金鐘區空置率達8.32% 超越2010年3月

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，按地區分析的話，中環區空置率由9月約6.99%輕微下跌約0.12個百分點，至最新錄得約6.87%。不過，銅鑼灣、灣仔、上環及金鐘，按月升幅由約0.15至0.73個百分點，當中以金鐘區升幅最高，同時亦是上述五區空置情況最為嚴峻，10月錄得約9.74%，估計下個月有機會衝破10%。而灣仔甲廈空置率亦錄得接近10%，最新數字為9.3%，按月增加約0.4個百分點。

陳氏續指，金鐘及灣仔兩區空置率持續挑戰新高，金鐘區空置率於今年7月時達8.32%，已超越2010年3月錄得的7.94%；灣仔區今年5月錄得約7.26%甲廈空置率，當時已超越2009年7月錄得的7.13%。

中環區空置率由9月約6.99%輕微下跌約0.12個百分點，最新錄得約6.87%。（資料圖片）

保就業措施暫停 公司或縮規模

陳氏認為，影響核心區甲廈空置率走勢的最大因素，無疑為企業需開源節流控制成本。此外，保就業措施暫停將令不少企業宣佈結業或裁員，公司或考慮縮減規模，加上企業辦公模式有所轉變，對商廈需求有一定程度影響。

同時，雖然近月指標商廈呎租已見大幅回落，不過，個別地區質素上乘的商廈新供應成為節省支出的新選擇，令指標商廈租賃需求受壓，空置率續升。