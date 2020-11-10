拆局｜新盤出現撻訂潮　等於樓市響起警號 ？

近日新盤市場頻錄撻訂，單是11月首五天已連錄約30宗，即平均一日6宗，宗數已超出上月全月的21宗，涉及撻訂金額多達2,800萬元。數字一下子急升，不禁令市場揣測，買家寧損失數十萬元訂金也要棄購離場，是看淡後市，甚至是樓市已響起警號。

近日市場頻頻有買家選擇撻訂，但另邊廂，多個周末銷售的新盤仍然熱賣，如大圍站上蓋柏傲莊 II 推售337伙，於九小時內全數沽清；屯門帝御.星濤開售123伙，首日亦沽出逾七成單位。

林一鳴：是買家衝動多於看淡

新盤市場上「你有你撻，我有我搶」，資深投資者林一鳴認為，是部分是買家衝動多於看淡後市。他指，疫情下購買力積聚，當有大型新盤登場，或多或少會出現羊群心態。「去到銀行做按揭時先發覺計錯數，過唔倒壓力測試，又或者以為自己借到九成（按揭），當計及其他按金雜費開支時，先發現超出預算，原來自己拎唔到多啲首期。」

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文亦認為，近期的撻訂僅屬個別情況。「一手成交量仍偏少，所以幾千人入票已經足夠撐起個市。發展商呢一年係慢慢賣（樓），所以每次都營造到搶購效果。」

林浩文：買家多是「計錯數」

林浩文不認為買家是看淡後市而撻訂，他估計撻訂的買家大多是「借唔足或計錯數」，部分是受賣樓現場氣氛影響而倉卒下決定，也有部分是採用「呼吸Plan」、建築期或長成交期付款計劃，直至要支付樓價餘額時才赫然發現未能上會。

對於保就業計劃即將完結，年底或再現裁員結業潮，林一鳴認為，目前樓市基調仍然不俗，「睇番近期樓市嘅需求主要來自中產、新香港人、同埋父母買樓畀囝囡居多，你睇下柏傲莊就係呢班客。」

他續指，雖然失業率數字仍續向上，最新報6.4%，但對樓價影響不會太大，因為失業數字「重災區」主要是20至24歲年輕族群，又或是零售、餐飲、旅遊等前線服務業（失業率11.7%），他們並非樓市的購買力來源。反觀屬樓市「中堅」的金融服務業，失業率仍處4%低位，受惠多隻新股上市，林一鳴更笑言，「今年佢地可能仲賺多左。」

林浩文補充，除非撻訂數字增加至相當比例，又或是蔓延至二手樓市場，否則毋須過份擔憂。不過他續指，現時樓市交投量太少，樓價乾升，租金跟隨經濟環境向下，樓價卻仍續向上，相當畸型。