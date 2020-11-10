曹貴子兄長旗下醫學中心　200萬承租佐敦商廈十層樓面

新冠肺炎肆虐，市場對醫療服務需求大增，有相關行業斥資逾200萬元大手承租佐敦金峰大廈10樓樓面。據土地註冊處資料，由資本策略地產（0497）持有的金峰大廈2至11樓，由香港體檢及醫學診斷中心有限公司承租，每月租金202.3萬元，租金期由2021年3月1日至2025年2月28日。

金峰大廈每層面積約4,153平方呎，上述10層樓面合計即涉及41,530平方呎，以此計算，每方呎租金約48.7元。據公司註冊處資料，香港體檢及醫學診斷中心有限公司的董事，包括曹貴宜、馮耀棠、林緯軒、羅展邦及胡嘉兒。曹貴宜為人稱「股壇醫生」曹貴子的兄長。

資本策略地產於2018年以約18億元購入上述金峰大廈全幢。（資本策略地產網站圖片）

據悉，香港體檢及醫學診斷中心成立於2006年，總部設於佐敦，佔地二萬多平方呎，提供先進醫學造影儀器及檢查設施。另於銅鑼灣、中環、觀塘、沙田及元朗等地區也有開設體檢中心。

資本策略地產董事及首席執行官何樂輝表示，金峰大廈目前正進行全幢翻新工程，將擴充地下大堂，預計年底或明年初完成，又認為是次租金水平屬合理價，與心目中相若。資料顯示，資本策略地產於2018年以約18億元購入上述金峰大廈全幢。