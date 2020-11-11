單位直擊｜外籍國泰機師急賣樓　減30萬沽東涌海堤灣畔兩房戶

國泰航空（0293）早前宣布重組及裁員，東涌區二手成交及租務持續暢旺，10日連錄約28宗買賣，新近再有外籍國泰機師減價出貨。

中原地產分區營業經理陳旭明表示，單位為海堤灣畔2座中層A室，面積562平方呎，屬兩房間隔，以730.8萬元易手，呎價13,004元。

原業主為外籍國泰機師，本月初放盤叫價760萬元，屬貼近市價，但因心急求售，放盤數日，即再減價約29.2萬至730.8萬元沽出。買家為區內分支家庭，見上址有海景，且附連裝修，故承接作自用。

機師原業主於2011年以445萬元購入上述單位收租，持貨9年，帳面獲利285.8萬元或64%。

↓海堤灣畔2座中層A室單位內貌↓

外區客入東涌覓筍盤

此外，美聯物業高級分區營業經理李錦榮表示，有外區客因見近期國泰裁員，遂到東涌尋覓筍盤，終以678萬元買入東堤灣畔2座高層H室，單位面積544平方呎兩房，呎價約12,463元，原業主原先開價700萬元，終減價22萬元沽貨。

李錦榮續指，原業主於2014年12月以538萬元購入址，持貨近6年帳面獲利140萬或26%。近日區內二手成交加快，11月東堤灣畔暫錄6宗成交。

↓東堤灣畔2座高層H室單位內貌↓