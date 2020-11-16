新盤戰報｜蔚藍東岸最快日內上樓書　本周四開價

五礦地產（0230）旗下油塘新盤蔚藍東岸，項目將於日內上載樓書，於本周三（18日）開放示範單位予公眾參觀，以及在本周四（19日）上載首張價單。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，首批單位將不少於兩成單位，即約138伙。

售價方面，方俊指將將以市價推售，並參考區內一、二手售價，及整個東九龍的樓價走勢。而快將開放的3對﹙清水及裝修房﹚示範單位，間隔由1房至3房。

至於最近新冠肺炎疫情反覆，方俊則表示不太擔心銷情，亦會做好防疫措施。方俊今日介紹項目的建築設計及用料上以健康環保生活為宗旨。

↓會所設施圖↓

SEA TO SKY累沽964伙 套現逾101億

另外，長實（1113）日出康城SEA TO SKY截至昨日（15日）共售出964伙，集團套現逾101億，當中3、4房戶共售出490伙。

長江實業地產投資有限公司董事郭子威表示，項目今推出全新優惠，凡於本周五（20日）起至下年1月3日期間購買指定3及4房單位的買家，可分別獲贈價值3萬及4萬元的「The LOHAS 康城」商場現金禮劵。

此外，項目在上月售出的2座61樓A室單位，實用面積808平方呎，呎價19,821元，更創項目新高。