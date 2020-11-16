明日大嶼│王兟提倡香港市民一人一股融資方案　發債籌集1.1萬億

香港我哋家有限公司主席王兟表示，政府提出的「明日大嶼」計劃涉及龐大公帑，撥款問題一直遇上重重困難，因此建議提倡一個市場融資方案，推動政府以「創新公私營合作」模式，設立由全體香港市民合資擁有的公司，在明日大嶼填海造地2,000公頃建屋。

王兟表示，該計劃目標籌集1.1萬億元，建議成立一間股本金為1,000億元的公司，其中75%股權，或面值750億元的認股權證，將由750萬香港市民一人一股持有，即全體香港市民可獲免費派發一股認股權證。

另外25%股權則由一間私營基金管理公司募集250億元，募集對象包括不同的主權基金、國際退休及養老投資基金。隨後再進一步從公開市場分批發行債劵募集1萬億元。

他希望，該計劃可以興建25萬個青年人可負擔的居所。

王兟屬金融界猛人 曾任職多間公司管理層

翻查資料，王兟過去多年曾任職多間上市公司及私人企業的管理層，包括在早年擔當TOM集團（2383）首席執行官，為李嘉誠紅顏知己周凱旋的頭馬，隨後在2006年加入美國私募基金德太集團（TPG），而在2016年2月則出任中國民生金融（00245）的首席執行官。王兟目前為慷慨資本主席及首席執行官。