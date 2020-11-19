匯璽 III 加推217伙餘貨　折實均價2.8萬　較一年前提價一成

新地（0016）旗下南昌站匯璽 III 已屆現樓，今日以價單形式加推217伙餘貨，折實售價由680.96萬至3,344.4萬元，呎價由24,063元至31,943元，折實平均呎價為28,090元。較對上一張價單，即去年10月推出的折實均價25,485元提價約10.2%。項目即日起接受購樓意向登記，有機會下週末開售。

加價加推 因大部份單位享海景

發展商早前表示，由於大部分以海景單位為主，故價錢上有提價空間。新地代理總經理陳漢麟今表示，是次推出不少高座開放式至三房單位，面積介乎279至1,047平方呎。入場價單位為6座6樓C室，面積279平方呎，屬開放式間隔，以90日付款計劃計算，折實價為680.96萬元，呎價約24,407元。

新地代理總經理陳漢麟（右）指，是次加推單位，開放式折實入場價680.96萬元。

是次售價及呎價最高的單位為第6座56樓B室，面積1,047平方呎，屬三房間隔，折實價為3,344.4萬元，呎價31,943元。

是次第5號價單的單位，價單定價由851.2萬至4,180.5萬元，呎價由30,079元至39,928元。發展商提供3種付款方法，包括90日付款計劃、180日付款計劃及360日付款計劃，當中90日付款計劃最高可獲20%折扣，另有匯壐Fans 2020折扣優惠。

↓匯璽 III 連裝修示範單位圖輯↓

+ 2 + 2 + 2

同區二手呎價最高2.4萬

參考匯璽 III 去年9月推出首批235伙，折實平均呎價21,722元，同月推出第二批176伙，折實均價24,340元。而對上一張4號價單於去年10月推出，折實均價25,485元，今次加推單位較之貴10.2%。

二手屋苑方面，據中原地產數字，鄰近如曼克頓山的最新平均成交呎價約24,360元，匯璽 III 較之高15%；而西九四小龍（泓景臺、碧海藍天、昇悅居及宇晴軒）新近二手呎價介乎17,121元至18,058元。若參考奧運站屋苑，一號銀海及帝柏海灣的二手呎價分別約24,211及23,298元。

↓匯璽 III 交樓標準示範單位圖輯↓