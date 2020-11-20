樓價走勢反覆微升　中原CCL報177.57點　按周升0.5%

中原城市領先指數CCL最新報177.57點，按周升0.50%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價明顯擺脫低位，走勢反覆微升。而中原CCL四大整體指數齊升，為近五周出現三次。

樓價持續一周升一周跌

近五周計，CCL_Mass及CCL（中小型單位）同樣四升一跌，累升1.15%，升幅一致，而CCL及CCL（大型單位）錄得三升兩跌，走勢持續一周升一周跌。但豪宅樓價近五周僅升0.14%，拖累CCL升幅只有0.99%。本周指數尚未反映定息按揭試驗計劃延長一年。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.33點，按周升0.50%。CCL_Mass近五周於180點至182點爭持。大型屋苑樓價有反覆向上的跡象，但過程緩慢。CCL（中小型單位）報178.67點，按周升0.53%。CCL（大型單位）報171.79點，按周升0.32%。

新界西樓價五周累升2.61%最顯著

四區方面，新界西CCL_Mass報167.63點，按周升1.63%。 新界東CCL_Mass報189.30點，按周升0.26%。 港島CCL_Mass報186.29點，按周升1.55%。九龍CCL_Mass報175.47點，按周跌0.97%。四區指數三升一跌，近五周出現三次。

近五周四區樓價明顯反覆向上。新界兩區及九龍樓價近五周同樣四升一跌，升幅以新界西最顯著，五周累升2.61%，而九龍及新界東分別累升1.68%及0.18%。港島走勢平穩，近五周錄得兩升三跌，累跌0.15%，繼續企穩186點水平。