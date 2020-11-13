CCL新報176.69　按周跌0.54%　四大指數齊跌

撰文：李彤
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上周CCL四大整體指數齊升，本周齊跌，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，走勢主要受大企業裁員及東涌商業地皮流標的不利消息影響，樓價單周回軟。而中原城市領先指數CCL最新報176.69點，按周跌0.54%。
豪宅樓價波幅擴大
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.42點，按周跌0.68%。CCL（中小型單位）報177.73點，按周跌0.62%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣連升三周後回軟。CCL（大型單位）報1701.24點，按周跌0.09%。豪宅樓價波幅擴大，指數於170點到175點之間反覆，近五周持續一周升一周跌。
四區方面，九龍CCL Mass報177.18點，創九周新高，按周升0.83%；新界東CCL Mass報188.81點，按周跌2.20%；新界西CCL Mass報164.93點，按周跌0.94%；港島CCL Mass報183.44點，按周跌1.39%。
中原：未反映新盤熱賣
四周計，CCL累升0.49%，CCL Mass累升0.65%，CCL（中小型單位）累升0.61%。指數尚未反映新盤熱賣，定息按揭試驗計劃延長一年，以及第四波疫情反撲的影響，黃良昇估計，市場利好利淡消息交錯，預期樓價走勢反覆向上。