蔚藍東岸解構｜首批九成售價低於千萬　一柱單位海景欠奉

五礦地產（230）在港首個住宅項目油塘蔚藍東岸，日前公布首批138伙的價單，折實均價17,688元，較同區半新盤低逾一成，定價甚具吸引力，故開價翌日即收約250票，足額認購。本文從項目的價單、景觀、位置、周邊配套及環境一一拆解，作為準買家入市攻略。

折實低於500萬只有3伙 九成低於千萬

參考首張價單138伙，最平一伙折實售489.5萬元起，即「五球」有找。不過實際上，折實售價低於500萬元的單位只有3伙，位於3座5至7樓的J室，實用面積同為271平方呎，同屬開放式。而折實售價低於1,000萬元的單位，則涉約125伙，佔已推單位總數九成，包含所有開放式至兩房戶型，符合八成按保門檻。換言之，只有三房單位的折實售價超過千萬元。

梗廚兩房只在5座B及F室

而房型計，首批一房單位有56個，伙數佔最多，實用面積302至352平方呎，折實價528.63萬至663.55萬元。另兩房有55個，全數折實售1,000萬元以下，當中有分開放式廚房及梗廚設計。有梗廚的兩房戶，只在第5座B及F室。而三房戶今批只有13伙，位於5座A室，面積798平方呎，折實價由1,353.72萬元起。

3座J室海景欠奉 前方為工廈

景觀方面，項目位於崇信街18號，屬臨海而建，發展商在開則上亦刻意遷就海景景觀。首批單位主要分佈在第3及5座的5樓至19樓或20樓。其中，是次推出的第5座單位，望向三家村避風塘及海景，較為開揚；而第3座位於後排，景觀以同屋苑樓景、內園景，及窄海景為主。

值得留意，第3座的J單位，為面積271平方呎開放式戶，整柱單位面向四山街內街，前方為一座工業大廈海迪中心，故項目的低層景觀或受阻，只有露台位置可斜望少部分避風塘景。而今批單位折實低於500萬元的3伙，正正位於3座J室。而海迪中心（前稱安全工業大廈）已被財團擬規劃重建作住宅用途。

周邊配套充足 可乘渡輪往西灣河

至於周邊配套方面，由蔚藍東岸步行約8至10分鐘可達港鐵油塘站、商場大本型、鯉魚門廣場，提供超市、銀行及食肆等，足夠應付日常生活需要。而距離蔚藍東岸約5分鐘步程，可到達有百年歷史的三家村避風塘，該處以海鮮及海產店聞名，同時亦是鯉魚門市政大廈，有公共圖書館、體育館及街市。

除了港鐵、巴士及小巴外，住客可步行約3分鐘到三家村碼頭，乘搭渡輪前往西灣河。

+ 3 + 3 + 3

發展商早前表示，將打造一條闊15米的海濱長廊，又會預留臨海逾一萬平方呎的商業樓面，作購物及特色餐飲等設施。蔚藍東岸共有4座住宅大樓，合共提供688伙，預計落成日期為2023年3月底。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓