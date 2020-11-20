油塘蔚藍東岸兩日暫收250票　佐敦本木錄1500人次參觀

過去兩天有三個新盤開價，包括全新項目恒地（012）佐敦本木、五礦地產（230）油塘蔚藍東岸，以及屬貨尾盤的新地（016）南昌站匯璽III，有機會同步開賣。

其中，就佐敦單幢盤本木，恒地營業（二）部總經理韓家輝指，項目自周四開放展銷廳予公眾參觀後，截至今日晚上7時許，參觀人次超過1,500人，參觀者包括家庭客及投資者，不乏醫生等專業人士。韓氏續指，視乎周末市場反應，下周初考慮加推單位及落實銷售安排，最快於周五（27日）推售。

本木擬下周初加推單位

本木於周三（18日）已公佈首批50伙價單，折實售價由574.8萬至2,139.9萬元，折實呎價21,755 至28,456元。

另外，五礦地產的油塘蔚藍東岸，昨日亦公布首批138伙價單，折實平均呎價17,688元，低於同區半新盤逾一成，開放式入場價近490萬元。市場消息指，項目至今累收約250票，最快下周末展開首輪銷售。

柏傲莊 II 收1.69萬票 本周日賣

至於新地南昌站匯璽III 昨盡推217伙，折實均價28,090元，較去年提價一成，據市場指 項目截至下午5時許收約33票，料下周末開賣。

另大圍站柏傲莊 II 於今傍晚6時正截止收票，累錄逾1.69萬認購登記。明天進行抽籤，周日展開次輪銷售396伙，展銷廳及示範單位未來兩天（21、22日）暫停開放。