蔚藍東岸加推140伙　折實均價1.98萬　較上張價單提價逾一成

五礦地產（230）在港首個住宅項目油塘蔚藍東岸，上周四（19日）上載首張價單，今日﹙23日﹚發展商再加推140伙，面積由271至 832平方呎，折實售價由563.54萬至1,850.49萬元，折實均價19,790元，較上張價單折實平均呎價17,688元，提價近12%。發展商表示由於第2張價單的單位樓層較高及景觀較開揚，故售價上有所調整。

是次加推的單位，售價由704.43萬至2,313.12萬元，呎價由21,006元至29,572元。而折實售價由563.54萬至1,850.49萬元，折實呎價由16,805元至23,657元。其中如使用建築期付款辦法，有97伙的折實售價低於1,000萬。

入場單位售563.54萬 面積271平方呎

加推的單位分布在第1、2座中低層，3及5座中高層，涵蓋開放式至三房戶，涉10伙開放式、35伙1房戶、67伙2房戶及28伙3房戶。

是次入場單位為第3座21樓J室，面積271平方呎，折實售價563.54萬元。最貴的單位為第1座12樓C室，面積832平方呎，折實售價1,850.49萬元。

首張價單最平489萬起

而首張價單則涉138伙，兩張價單共涉278伙，佔全盤單位總數688伙的四成。首張價單戶型涵蓋開放式至三房戶，扣除最高20%樓價優惠後，折實售價由489.53萬至1,525.112萬元，首批單位折實平均呎價17,688元，亦較兩年前同區新盤低逾一成。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓