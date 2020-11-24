蔚藍東岸本周六賣279伙　五礦員工優先揀樓

五礦地產（0230）在港首個住宅項目油塘蔚藍東岸，今日上載銷售安排，於本周六（28日）首輪銷售279伙，其中一伙是以招標形式推售。項目過去一周推出兩張價單，共涉278伙，將於本周四（26日）晚8時截票，周五（27日）公布抽籤結果。

五礦員工優先揀樓

據銷售安排，開售當天將分三輪進行，第一輪為五礦員工或五礦員工的直系親屬優先登記；第二輪為購買最少兩個單位的登記人；第三輪為購買最少一個單位的登記人。其中，第二輪會再細分A1和A2分組。如登記人表明欲購買最少一個三房單位，則被分配入A1分組。其他則將被分配入A2分組。

另外，當日有一伙單位招標出售，招標時限一小時，涉及為1座2樓B室，面積1,212平方呎，連337平方呎平台。

第二張價單較首張提價12%

是次開售的單位包括首兩張價單。首張價單涉138伙，面積由271至798平方呎，折實售價由489.53萬至1,525.112萬元，首批單位折實平均呎價17,688元，亦較兩年前同區新盤低逾一成。

而第2張價單，面積由271至 832平方呎，折實售價由563.54萬至1,850.49萬元，折實均價19,790元，較首張價單加價近12%。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓