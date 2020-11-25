新冠肺炎｜駱克道酒吧舖3700萬沽　低市價兩成　業主：看不到出路

新冠肺炎疫情第四波爆發，政府當局進一步推出社交距離措施，酒吧、派對房間、夜總會等處所將於本周四（26日）起關閉，為期7天。灣仔酒吧區有舖位業主眼見過去一年食肆、酒吧生意難做，經常被租戶要求減租，意興闌珊，終累積劈價1,800萬元，至3,700萬元沽出其持有的駱克道地舖，成交呎價4.1萬元。

屢被要求減租 終劈價1800萬沽貨

利嘉閣（工商舖）地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，上述舖位易手個案為駱克道94至100號地下C號舖，面積約900平方呎，早前叫價5,500萬元，近日減價至3,700萬元易手，新買家為新晉投資者，新成交價較市價約5,000萬元低逾兩成。

駱克道94至100號地下C號舖，減價至3,700萬元易手，新買家為新晉投資者。

舖位廿多年均由酒吧承租

他指出，該舖位過去20多年來一直由酒吧行業承租，高峰期月租約20萬元，不過近年市況欠佳，租戶一直要求減租，最終減租至目前的12.6萬元月租，累積減租約四成。

據知，受今年疫情影響，舖位原業主有感限聚措施下，飲食生意難做，寧減價沽貨離場，原業主更形容，酒吧、食肆行業暫時「看不到出路」。原業主於1981年以190萬元購入上址，是次易手帳面賺約3,510萬元或18.4倍。

賣家：酒吧、食肆「看不到出路」

事實上，是次易手個案較近年同一街道的舖位成交價有明顯回落。翻查資料，近兩年灣仔駱克道的舖位成交個案，如駱克道146至148 號地下C1舖，面積180平方呎，在今年6月以2,050萬元賣出，呎價11.38萬元。而駱克道150至158號地4號舖，面積350平方呎，去年12月以3,300萬元沽出，呎價94,286元。