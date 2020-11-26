施政報告後首幅官地明截標　啟德跑道區住宅地估值41億

啟德發展區第4E區1號住宅地將於明日（27日）截標，為《施政報告》後首幅截收標書的官地，有業界人士認為，施政報告對住宅市場着墨不多，維持原有預測，預計該跑道區「內海景」地皮，每平方呎樓面地價介乎1萬至1.25萬元，估值約32.8億至41億元。

為區內面積最細 估值最高每呎1.25萬

上述地皮面積約59,718平方呎，地積比約為5.5倍，最大可建總樓面為32.85萬平方呎，暫為區內面積最細的地皮，望向九龍灣方向。地盤上的住宅建築分為高座及低座，低座物業不得高於香港主水平基準35米、層數限制於6至8層內，而高座住宅建築物上蓋面積則不可多於地盤範圍25%。整個住宅部分涉及不得多於31.65萬平方呎。

至於地皮東南及西南面部分範圍被劃作商業部分，商業部分不得少於11,948平方呎，整個項目發展期止於2026年9月30日。

施政報告未構成刺激作用 維持預測

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，早前市場預計政府或有機會在住宅物業方面減辣，又或是優化「林鄭PLAN」，不過，最終住宅範疇未有任何新措施。他認為，《施政報告》對官地市場未有構成任何利好或利淡的刺激作用，坦言「一切照舊」，對上述啟德地維持預測，料每平方呎樓面地價11,500元。

招標結果反映撤空置稅因素 具指標性

至於萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文則認為，早前政府撤銷空置稅，是次招標結果對地價走勢有「指標性」作用，亦可了解發展商對後市的看法。他相信，入標財團會以實力雄厚的大型發展商為主，料約有7至10個發展商入標，部份中資亦會參與。

他指，由於地皮享有「內海景」，料項目總投資額高達60億至70億元，落成後每平方呎可賣2.8萬元起。