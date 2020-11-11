發展局：正研究將啟德發展區流標商業地轉作住宅發展

發展局今日就回應立法會議員提問時指，正研究是否適宜將啟德發展區內早前未能成功出售的商業土地轉作住宅發展。

就有議員問到受疫情重創，本港和環球經濟復甦無期，政府會否檢討過去五年及未來五年的商業用地需求，並重新規劃各幅未出售用地的用途，以免出現商業用地和寫字樓供應過剩時，發展局局長黃偉綸今在書面回覆上指，會檢視每次未能出售土地的情況，並決定後續工作。

黃偉綸續指，如商業用地供應在個別地區長遠而言較為充裕，不排除會探討將用地改為其他用途（例如住宅）的可行性，故當局正研究是否適宜將啟德發展區內早前未能成功出售的商業土地轉作住宅發展。

黃偉綸：核心區優質寫字樓租金水平高

另一方面，儘管香港經濟以至寫字樓租金，近月因疫情有所回落，市場資料顯示本港核心商業區優質寫字樓的整體租金水平，依然高於東京及新加坡等亞太區其他主要城市。故當局仍有需要持續提供穩定的商業用地供應，以應付香港長遠的經濟發展需要，保持香港的競爭力。

觀乎過去兩年多，啟德新發展區內共有3幅商業地流標，包括第2A區、第4C區4號，以及第4C區5號。其中，4C區4號用地於去年6月被撻訂後，重新招標，同年9月再流標。