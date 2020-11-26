撤辣後首宗舖位成交　尖沙咀港晶中心舖398萬沽　四年實蝕三球

昨日《施政報告》宣布，撤銷實施近七年半的非住宅物業雙倍從價印花稅，今日（26日）起生效。市場隨即出現成交個案，屬尖沙咀港晶中心一個商場舖，惟賣方估計需蝕讓超過300萬元離場。

有代理認為，撤辣或吸引賣家趁機沽貨，但對舖位價格未必有太大提振作用，又指「蝕讓賣舖未必係壞事」，最重要是業主可以套現。

近年尖東街頭人流稀疏。（陳康智攝）

市場消息透露，尖沙咀加連威老道 100號港晶中心1樓單號舖，面積約400平方呎，現已交吉，早前原業主曾一度叫價達800萬元，不過放盤多時，一直未獲承接，屢次下調叫價，今日終以398萬元沽出，累積減價逾五成。

累積減價逾五成

翻查資料，原業主於2016年4月透過公司名義以650萬元購入上址，即是次易手帳面蝕讓38.8%或252萬元。原業主買入該舖時，支付約46萬元作為雙稅印花稅，若再加上買賣兩次的代理佣金，估計實際蝕讓金額約308萬元。

中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，雖然政府撤銷工商舖物業的雙倍印花稅，但購買該類物業的買家主要為投資者，他們關注整體市況、疫情走勢、租客行業及加租空間，甚少因為辣招成本降低而急於入市。

為中原（工商舖）董事總經理潘志明（左二）指，工商舖價格走勢仍不樂觀，料價格不會上升。（資料圖片）

代理指賣家多過買家 料價格低位徘徊

故他預計，工商舖價格走勢仍不樂觀，料價格不會上升，並會在低位徘徊，但成交量有望上升兩至三成。他又補充，目前市場上「賣方較買方多」，賣方或趁政府撤辣積極沽貨，更指「蝕讓賣舖未必係壞事」，最重要是能套現。