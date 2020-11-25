施政報告｜投資者料撤辣將令炒風再現　學者：不應把市況看得太好

政府於2013年初推出「辣招」雙倍印花稅，並首度把印花稅措施延伸至工商舖物業，以遏抑炒風。措施實施至今逾七年半，隨著今年疫情重挫商廈及舖位市場，《施政報告》今日宣布撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅，明天（26日）起生效。

隨著稅項「緊箍咒」放鬆，有業界人士認為，撤辣對工商舖市場起正面作用，更預料舖位價、量在未來一年可從低位反彈，炒風再現；不過也有學者及業界認為，新措施節省的稅項不算多，整體經濟環境未明朗，租金仍處下行，負面消息仍未消退，即使工商舖價回升料僅屬輕微，建議入市前保持審慎。

李根興：料舖位買賣大增五成 炒風重現

近年積極買賣舖位物業的盛滙商鋪基金管理，其創辦人及行政總裁李根興認為，撤辣後，短期舖位業主放盤態度將轉趨強硬不減價、甚至出現反價，而買家亦會因為減省印花稅成本而追價入市。他預料，相關物業成交量大升50%。至明年年底，整體舖位價格將會錄得一至兩成升幅，升幅最多料為民生區。

稅項限制下，過去數年物業摸貨已近乎絕跡，自2016年起市場僅錄約50宗持貨三年內轉手的舖位買賣個案。李根興估計，撤辣後舖市炒風一定會重現，舖位摸貨及短炒賣個案將大幅增加約兩、三倍，至年計逾150宗。

莊太量：省稅4.25%幅度不算太多

不過，有學者認為投資者應保持審慎。香港中文大學經濟系副教授莊太量表示，新措施短期內或對市況起刺激作用，令部分資金流入物業投資市場，相關物業交投量上升。

然而莊太量強調，大家不應把市況看得太好，一來新措施只讓投資者節省4.25%的稅項，幅度不算太多，二來部分零售及旅遊行業的生意仍未反彈，經營仍困難，舖位租金正處下行，整體經濟環境前景未明朗，他預期，未來一年非住宅物業價格僅錄輕微升幅，不會急升，準買家入市前需要保持審慎。

負面因素未消退 投資者仍審慎

戴德梁行亦認為，目前負面消息仍未消退，不宜過份樂觀。該行香港董事總經理蕭亮輝認為，過去一年受地緣政治及疫情影響，工商市場上半年表現淡靜。早前金管局放寬非住宅按揭，的確可增加部分細額物業投資者入市意欲，惟未能帶動大額投資

今次政府進一步撤銷非住宅物業從價雙倍印花稅，投資者或因成本減少而入市，短期內料刺激市場交投上升。但經濟下行等負面因素一日未消退，相信大部分投資者仍會持審慎的入市態度。

撤辣有助商家沽貨取「救命錢」

至於一直呼籲政府撤銷工商舖辣招的美聯工商舖執行董事兼行政總裁黃漢成表示，此舉絕對有助用家或外來資金入市。疫情重擊本港經濟，工商舖市場首當其衝，上月中區甲廈，包括上環、中環、金鐘等的空置率創2008年金融海嘯後的新高紀錄、第三季四大核心區街舖空置率更創下有紀錄以來新高。黃氏認為，撤辣能讓有意沽貨套現的商家，取得賴以周轉的「救命錢」。