本木首輪銷售68伙　恒地：截至晚上11時沽出64伙

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，於今日（27日）傍晚6時開始首輪銷售68伙。該批單位折實售價574.794萬至2,139.885萬元，折實呎價由21,755元至28,761元。截至晚上11時，恒地表示，已獲認購單位有64伙，佔可供發售單位94%。

截至晚上9時，現場消息指，己有約42個單位獲選購，當中有兩組大手客購入兩個單位。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝（中）現身本木售樓現場。

中原：出席率達六成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行首100號籌出席率達六成，今日亦有不少大圍新盤的向隅客流至本木。而買家為投資者佔六成，料首張價單部份單位租金回報可高見3厘。

他續指，就施政報告未有在住宅「撤辣」，反映港府認為香港住宅樓價穩健，未有救市需要。

美聯：有買家擬「一客兩食」

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行逾八成首300號籌的買家表示出席，當中有大手買家擬「一客兩食」，包括一伙三房及一房單位，並作自住及投資用途，料涉資約2,700萬元。

該行用家佔比約六成，另約四成為投資者。而按地區劃分，買家以九龍區佔約六成，新界區佔約三成，另港島區佔約一成。

↓本木示範單位及會所圖輯↓