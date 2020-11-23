本木加推36伙　本周五首輪銷售68伙

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木今日（23日）加推36伙，折實售價介乎626.67萬至2,135.727萬元，折實呎價由21,887元至29,343元。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，個別單位輕微提價1至2%，主要反映單位樓層及坐向。

發展商在晚上8時左右，上載最新的銷售安排，於本周五（27日）首輪發售68伙，折實售價介乎574.794萬至2,139.885萬元，折實呎價由21,755元至28,761元。項目暫收逾600張，超額認購逾7.8倍。

而周五銷售的售價由580.6萬至2,161.5萬元，價單呎價由21,975元至29,052元。韓家輝表示，整批單位定價總值逾6.93億，折實總值逾6.86億。戶型包括7伙開放式單位、37伙1房戶、18伙2房戶及6伙3房戶。

本木本周五（27日）首輪發售68伙。（發展商提供）

2號價單開放式戶入場費627萬起

今日加推的2號價單，戶型由開放式至3房單位，當中包括4伙開放式單位、18伙1房單位、10伙2房單位及4伙3房單位。

加推的單位定價則由633萬至2,157.3萬元，價單呎價由22,108元至29,639元，整批單位定價總值逾3.87億元，折實總值逾3.83億元。入場單位為11樓B3室，面積256平方呎，屬開放式間隔，折實售價626.67萬元。最貴單位為19樓A2室，面積752平方呎，3房間隔，折實售價2,135.727萬元。

至昨晚參觀人次累計近4000人

自上周四（19日）對外開放示位及展銷廳後，至昨晚，本木展銷廳參觀人次累計近4,000人，截至昨晚上7時半，項目累收票逾500票，近55%客戶來自九龍區，港島及新界客戶分別佔18%及27%。

此外，項目地下至1樓，共提供建築面積逾1萬平方呎的商舖，其中日式咖啡店「Hare 晴舍」將進駐1樓，建築面積逾4,000平方呎，預計最快明年第二季初開幕。

首批單位折價售價574.794萬元起

項目上周三（18日）的首張價單，涉及50伙，連同加推的36伙，共推86伙，佔全盤172伙的5成單位。首張價單單位的面積由256至752平方呎，計算1%折扣優惠後，折價售價由574.794萬至2,139.885萬元，折實呎價由21,755元至28,456元。而整批折實平均呎價為23,928元。

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