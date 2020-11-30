新盤撻訂全月錄57宗創新高　按月急增1.7倍　殺訂總金額涉逾半億

11月多個新盤開賣，銷情理想，料全月一手成交量可達約2,700宗水平。不過，單月撻訂數字亦創今年新高。據本報統計，11月截至29日新盤累錄57宗撻訂個案，為今年單月新高，近乎平均一日兩宗，亦較10月份的21宗急增1.7倍，涉及殺訂金額估計近5,900萬元。

近七成個案屬於撻大訂

11月撻訂個案中，佔近七成屬於撻大訂，餘下近三成（約17位）則在簽訂臨約後撻訂離場，主要來自本月開售的新盤。其中，為97後新盤票王、新世界發展（0017）及港鐵（0066）發展的大圍站柏傲莊系列，月內共錄11宗撻訂，殺訂金額由32.6萬至97.87萬元。

而香港小輪（0050）及帝國集團的屯門帝御．星濤佔3宗，買家均採用100天付款計劃，合共殺訂逾57萬元。

單一最大額為匯璽4房戶 遭沒收488萬

要數到月內撻訂宗數最多的屋苑，為新地（0016）旗下元朗Grand YOHO 2期，單日錄13宗撻訂，大部分於2018年成交，一律是採用680日長成交期付款方法，由於屬撻大訂，故涉及殺訂金額亦較多，約涉1,600萬元。

而單一殺訂金額最大的個案，料為新地旗下匯璽III 8座極高層A室，面積1,513平方呎四房，去年以4,880萬元招標成交，本月撻訂，料買家損失10%訂金，即約488萬元。同系屯門御半山1期及2期亦錄得8宗撻訂，涉及訂金由29.3萬至118萬元，御半山在10月為最多撻訂的屋苑。

MALIBU撻訂貨 加價重推獲搶購

至於會德豐地產旗下日出康城MALIBU，月內亦累錄9宗撻訂，料各遭發展商殺訂10%訂金，涉及殺訂金額由68.49萬至約228.9萬元，即總金額約1,150萬元。不過，發展商隨即重推撻訂貨，且加價最多達11%，仍吸引不少人爭購。

其餘錄得撻訂的新盤，還包括日出康城MARINI（3宗）、屯門恆大‧珺瓏灣（2宗）、白石角海日灣（2宗）及嘉熙（2宗）、清水灣傲瀧（1宗）等。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，撻訂的買家大多是「借唔足或計錯數」，部分是受賣樓現場氣氛影響，倉卒下決定，而部分採用「呼吸Plan」、建築期或長成交期付款方式的買家，至近日需要支付樓價餘額時，才赫然發現未能上會而要撻訂。不過，林浩文認為，只要撻訂比例沒有大幅增加，或蔓延至二手市場，也不用過份憂慮。

採長成交期 買家易失預算

事實上，採用長成交期，當中包括建築期付款方法，在簽臨約至正式交易之間，可能存在一至兩年的時間差距，期內樓市及經濟環境可能出現大變化，如今年的肺炎疫情，若然樓價下跌，或可致估價不足情況出現，而期內買家自身的經濟條件或就業情況，亦可能出現變數，大失預算，故個別一、兩年前開售的新盤，近日也湧現撻訂情況。