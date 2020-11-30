新世界長沙灣全新商廈短期內推出　項目網站開通並上載樓書

上周三《施政報告》公布撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，發展商隨即部署開售全新商廈。新世界發展（0017）旗下長沙灣荔枝角道888號的全新甲級寫字樓，樓盤網站已開通，並上載售樓說明書，市場預計該盤將於短期內公布銷售詳情。

據樓書資料，該項目為1幢28層高的商廈，其中5樓至15樓，每層提供19個單位，建築面積介乎502至2,613平方呎，至於16樓至29樓則為標準全層戶，建築面積約23,856至24,626平方呎。

至項目30樓及31樓則為連平台特色戶，建築面積分別22,385及20,894平方呎，分別提供平台1,298及976平方呎。

投資者鄭躬洪胞弟2億放售西環全層工廈

此外，利嘉閣（工商舖）地產首席聯席董事文啟軒表示，西環德輔道西444至452號香港工業大廈中層全層單位推出放售，建築面積約16,800平方呎，享全海景，現時以連租約放售，業主意向價為2億元，呎價約11,904元。

翻查土地及公司註冊處資料，該物業由CHENG'S ESTATES LIMITED持有，公司董事包括鄭躬俊。據悉，該名鄭氏業主為外號「玩具鄭」的資深投資者鄭躬洪的五弟。

西環德輔道西444至452號香港工業大廈。

銅鑼灣新安大廈強拍底價14.5億

至於永倫集團早前就銅鑼灣景隆街20至28號新安大廈，向土地審裁署申請強拍，該項目最新出底價為14.5億元，較兩年前估值7.67億元高出近九成。