大嶼山長沙四千呎地皮10萬元開拍　每呎23元可晉身做地主？

市況淡靜，拍賣行亦要搞噱頭吸引人流。大嶼山長沙有一籃子地皮，面積逾4,000平方呎，將於明天（2日）透過拍賣行推出拍賣，開價僅10萬元，料為近年拍賣場開價最低的項目，每呎地價更低至只約23元。

參考近兩年長沙嶼南道的住宅官地，每呎樓面地價介乎約6,700至17,000元，反映上述拍賣地皮開價奇低。拍賣行發言人表明，不會就該幅用地提供發展意見，且建議出價競投者宜先自行向律師查詢。

4地皮位置分散 剪裁呈不規則

上述4幅地皮位於大嶼山長沙丈量約份332號地段410、448、521及522號，地盤面積合共約4,358平方呎，位置鄰近長沙上村，距離太古地產（01972）發展的大嶼山洋房項目WHITESANDS距離不足10分鐘步程。

資料顯示，4幅地皮位置分散，其中521及522號兩幅為相連地皮，其餘410及448號地皮則屬兩幅獨立地皮（見上圖），地塊剪裁呈不規則。參考拍賣行提供的相片可見，相關地皮經已閒置，周邊雜草叢生，被放置家具等雜物，附近有民居。

地皮可如何發展 拍賣行：不便給意見

忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑表示，上述一籃子地皮已接獲數十組買家查詢。被問及上述地皮的用途時，鄭氏回答指不便透露。而被問到新買家購入地皮後，可如何發展，包括能否建屋等，他則表示，區內過去甚少同類項目推出，情況較少見，不便給予發展意見，他建議買家可自行向律師或相關專業人士作查詢及研究。

翻查資料，上述地皮屬鄉村式發展用途（V Zone）。而近年政府也有推出大嶼山長沙地皮，如去年2月雅居樂（3383）副主席陳卓賢，以11.3億元投得長沙嶼南道住宅地皮，每呎樓面地價12,740元。

區內地價由6700元至1.7萬不等

而信和置業（0083）於2018年12月亦斥逾2億元，投得另一幅長沙嶼南道住宅地，每呎樓面地價17,604元。不過，2018年10月批出予盛裕興業有限公司的長沙嶼南道住宅地皮，以1.6億元沽出，每呎樓面地價僅6,753元，反映區內地價頗為參差。